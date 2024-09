Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot wyjawili, że się spotykają, na początku tego roku. Dodali wspólne zdjęcie z wypadu na narty, a później wspólnie brylowali na czerwonym dywanie na jednym z branżowych wydarzeń. Para zdecydowała się na kolejny etap związku - aktorzy powiedzieli sobie "tak" i oficjalnie są już małżeństwem.

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot wzięli ślub. Tak prezentowali się świeżo upieczeni małżonkowie

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot nie mówili w mediach o ślubie. Jakiś czas temu podkreślali, że nie robią wokół siebie szumu. - Nie ukrywaliśmy nigdy naszej relacji, ale też nie robiliśmy z niej celebryckiego newsa. Po prostu nie uważamy, że jest to potrzebne czy konieczne - zaznaczali w rozmowie z Plejadą. Aktorzy skupili się na cichych przygotowaniach do tak ważnego dnia. Zdjęciami z ceremonii podzieli się jednak goście, dzięki czemu dowiedzieliśmy się o tym, że celebryci powiedzieli sobie "tak". Wydarzenie miało miejsce w okolicznościach przyrody. Para młoda prezentowała się świetnie. Czeczot na tę okoliczność wybrał jasny, beżowy garnitur. Gorczyca postawiła na sukienkę z odsłoniętym dekoltem i guzikami na niemal całej długości. Pan młody zabawiał gości na weselu, co można zobaczyć na uwiecznionych nagraniach. Wykonał nawet utwór zespołu Akcent, którego gwiazdą jest Zenek Martyniuk, "Przez twe oczy zielone". Jednym z gości na imprezie był znany aktor, Bartłomiej Topa.

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot tworzą patchworkową rodzinę

Aktorka do 2013 roku była w związku z kolegą po fachu - Wojciechem Zielińskim, z którym doczekała się nastoletniej córki Marii. Później związała się z Krzysztofem Kosteckim, z którym ma syna - sześcioletniego Henryka. Czeczot był związany ze scenarzystką Jadwigą Juczkowicz - ma z nią córkę, pięcioletnią Polę. Wszyscy tworzą rodzinę. - Jesteśmy w związku już od dłuższego czasu. Oczywiście pozamykaliśmy formalnie nasze poprzednie związki. Od kilku miesięcy zamieszkujemy wspólnie z naszymi dziećmi, tworząc szczęśliwą, patchworkową rodzinę dbając o miłość, szacunek i uważność. Co ważne, nasze dzieci mieszkają także ze swoimi drugimi rodzicami, dostając od nich tyle samo miłości, ciepła i uwagi. Związaliśmy się także zawodowo - wyznali aktorzy w rozmowie z portalem Plejada.