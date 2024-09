Niedawno na ekrany widzów powrócił program "Top Model". Nowa edycja przyniosła pewne zmiany w produkcji. Do Katarzyny Sokołowskiej, Joanny Krupy, Marcina Tyszki i Michała Piróga dołączyła Sofia Konecka Menescal, która wspiera i doradza uczestnikom za kulisami. Obecnie trwają castingi i jurorzy decydują, kto zakwalifikuje się do następnego etapu. Pewna sytuacja zwróciła uwagę widzów i została szeroko skomentowana w mediach społecznościowych.

"Top Model". Piotr miał zaskoczył jurorów. "Jakiego komentarza się spodziewasz?"

W drugim odcinku programu "Top Model" wystąpił Piotr z Krakowa. Uczestnik od razu opowiedział o swoim życiu. - Studiuję w Amsterdamie fashion design oraz dorabiam sobie jako model, szukam momentów, gdzie mógłbym się jakoś wyrażać też poprzez modeling. Mam pochodzenie romskie. Cała moja rodzina od strony mamy jest właśnie częścią romską - mówił. Dawid Woliński kazał się wykazać Piotrowi i polecił mu, aby pokazał wachlarz swoich możliwości. Uczestnik wskoczył za kulisami w futro i szpilki, a później ruszył na wybieg.

Jurorzy nie byli zachwyceni. - I gdzie zaskoczenie? - pytał Dawid Woliński. - Nie ma zaskoczenia? - odparł Piotr. - Ale co, że ja futra nie widziałem? - komentował niezbyt zachwycony juror. Do dyskusji włączyła się Katarzyna Sokołowska. - Piotrek, jak dajemy ci sygnał: pokaż coś, co nas zaskoczy i przychodzisz w futrze, ale w podobnym klimacie i nastroju, jak przy pierwszej prezentacji, to jakiego komentarza się spodziewasz? - mówiła. - Chciałem, żeby to było dalej moje - skwitował uczestnik. Ostatecznie jurorzy postanowili dać mu szansę.

"Top Model". Jurorzy w ogniu krytyki. "Masakra"

W mediach społecznościowych produkcji "Top Model" pojawił się klip z castingu Piotra. Internauci ruszyli z komentarzami pod nagraniem. Krytykowali zachowanie jury w stosunku do uczestnika. "Najlepszy, potraktowaliście go nie fair", "Okropnie go potraktowało jury. Masakra, współczuję", "Bardzo niefajnie go potraktowali", "Najpiękniejsza buzia", "Był najlepszy" - pisali w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: "Top Model". Ta uczestniczka od razu wiedziała, czego chce. Na castingu sama biła sobie brawo

