Izabela Macudzińska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Aktualnie celebrytka kontynuuje telewizyjną przygodę w "Diabelnie boskich". W programie pojawia się z mężem Patrykiem i córką Elizą, która już poszła w ślady mamy i stawia pierwsze kroki w show-biznesie. 15-latka już wyprowadziła się z domu i zamieszkała z grupą influencerów z ekipy Teenz. Ostatnio nastolatka wybrała się z chłopakiem na imprezę zorganizowaną przez przyjaciela. Para odtworzyła jeden z ikonicznych looków Hailey Bieber i Justina Biebera, który rok temu był prawdziwym hitem w Ameryce podczas Halloween. Zobaczcie, jak im to wyszło.

Córka Izabeli Macudzińskiej jak Hailey Bieber. "Jakie słodziaki"

Eliza Macudzińska od jakiegoś czasu aktywnie działa w internecie. Wraz z grupą Teenz nagrywa nie tylko filmiki, ale także piosenki. Podczas trwania projektu córka bohaterki serii "Piekielnie boskie" zakochała się w youtuberze Marcelu Gawrońskim. Para ostatnio wybrała się na przebieraną imprezę i postanowiła zainspirować się Hailey Bieber i Justinem Bieberem. Pamiętacie, jak Hailey założyła na siebie ultra krótką czerwoną mini, a wokalista towarzyszył jej ubrany w luźny dres? Zdjęcia pary tygodniami krążyły wtedy w sieci, a ich wyjątkowe "niedobranie" stało się nie tylko przedmiotem gorącej dyskusji, ale także inspiracją dla fanów, którzy postanowili wykorzystać ten motyw podczas zeszłorocznego Halloween. Fani Elizy i Marcela byli zachwyceni. "Jakie słodziaki", "Ale wy nawet podobni jesteście. Naprawdę", "Jaka zakochana para" - czytamy w komentarzach. Zdjęcie pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

Izabela Macudzińska z rodziną

Izabela Macudzińska chwali się utalentowaną córką, "Scena to twoje miejsce"

Ostatnio córka Izabeli i Patryka zaprosiła rodziców na koncert, który dała wraz z resztą ekipy Teenz. Rodzice influencerki są niesamowicie dumni z córki i często to podkreślają. Izabela Macudzińska nie tylko opublikowała kilka zdjęć z koncertu, ale dodała także kilka słów od siebie. "Duma aż nas rozpiera. Kochanie nasze, jesteś tak zdolna i dałaś razem z całą ekipą Teenz takiego czadu, że ciarki przez całe ciało przechodziły. Cieszymy się, że spełniasz się, że realizujesz swoje największe marzenia. Scena to twoje miejsce. Nie potrafię nawet słowami określić dumy, radości, jaka nas ogarnia. Jesteś wspaniała i trzymamy kciuki za ciebie i za was, za Teenz" - napisała na Instagramie.