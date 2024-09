Donald Trump był już wręcz pewien zwycięstwa nad Joe Bidenem - szczególnie, gdy obecnie urzędujący prezydent nie wypadł najlepiej w ich starciu w telewizji. Wtedy demokraci uznali, że zmieniają kandydata. Obecnie to Kamala Harris rywalizuje z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych o zwycięstwo w wyborach. W nocy 11 września czasu polskiego doszło do pierwszej debaty pomiędzy kandydatami. Internauci już węszą spisek.

Zobacz wideo Debata prezydencka w USA: Trump mówił dłużej, ale czy wyszło mu to na dobre?

Internauci zwrócili uwagę na kolczyk Kamali Harris. Dopatrują się spisku

Debata elektryzuje internautów, więc nic dziwnego, że dokładnie analizują jej przebieg. Jedna z internautek opublikowała zdjęcie ze zbliżeniem na Kamalę Harris - a szczególnie poświęcając uwagę jej kolczykom. Dopatruje się tam... słuchawki! Trzeba przyznać, że byłoby to bardzo sprytne rozwiązanie. Według tej teorii kandydatka demokratów miała słyszeć w uchu podpowiedzi ze strony doradców. "Plotki mówią o tym, że Kamala miała mieć w uchu kolczyk ze słuchawką i ktoś podrzucał jej teksty. Czy to nie jest niezgodne z zasadami debaty"? - dopytywała na portalu X. Post zyskał spore zasięgi - wygenerował niemal dziesięć milionów wyświetleń. Co na ten temat piszą internauci? Niektórzy z nich są bardzo pewni siebie. "Ona miała pytania wcześniej","Dali jej słuchawkę, zadali jej pytania i spędzili całą noc na sprawdzaniu faktów na temat Trumpa" - czytamy w sieci. Co sądzicie o całej sytuacji?

Taylor Swift poparła Kamalę Harris. Jest reakcja Elona Muska

Po debacie swoje oświadczenie ws. wyborów prezydenckich opublikowała Taylor Swift. Piosenkarka postanowiła poprzeć Kamalę Harris. "Doszłam do wniosku, że muszę jasno powiedzieć, jakie mam plany na te wybory. Najlepszym sposobem walki z dezinformacją jest prawda. Oddam głos na Kamalę Harris i Tima Walza" - napisała gwiazda muzyki. Te słowa najwyraźniej zdenerwowały Elona Muska - miliardera i właściciela platformy X. Zdecydował się skomentować wybór piosenkarki. Nie gryzł się przy tym w język. "Dobra Taylor… Wygrywasz… Dam ci dziecko i będę strzegł twoich kotów całym swoim życiem" - napisał ironicznie na X.