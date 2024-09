Od dłuższego czasu media obserwują poczynania księżnej Kate, która w marcu poinformowała, że choruje na nowotwór. 9 września na profilu pary książęcej opublikowano rodzinny filmik. Fani dowiedzieli się, że przyszła królowa zakończyła chemioterapię. Podkreśliła, że to nie koniec jej problemów zdrowotnych, ale pewien etap jest już za nią. Meghan Markle i książę Harry najwyraźniej nie mogli się powstrzymać, by niedługo po tym oświadczeniu opublikować zapowiedź nowego projektu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o zachowaniu Meghan i Harry'ego?

Nowy projekt Meghan i księcia Harry'ego. Szczegóły opublikowali niedługo po filmie księżnej Kate

Film księżnej Kate wraz z rodziną wzbudził niemałe zainteresowanie. W kilkanaście godzin zebrał na Instagramie ponad 25 milionów wyświetleń i rozpisywały się o nim media na całym świecie. Meghan Markle i książę Harry postanowili wkroczyć do akcji i krótko po tym, jak opublikowano nagranie, światło dzienne ujrzała zapowiedź ich najnowszego projektu. Na jednej z największych platform streamingowych pojawi się serial dokumentalny "Polo", który będzie opowiadał o najlepszych zawodnikach tej dyscypliny. Projekt ujrzy światło dzienne w grudniu tego roku. Za produkcję odpowiedzialna jest spółka Archewell Productions, która należy właśnie do Meghan i Harry'ego. Jak jednak podkreśla Daily Mail, nie ma dowodów na to, by publikacja informacji o projekcie została zaplanowana tak, by bezpośrednio pokrywała się z filmem księżnej Kate.

Meghan Markle i książę HarryOtwórz galerię

Księżna Kate chce pojednać się z Meghan? Ukryła pewien przekaz

Przy okazji głośnego filmu, wielu ekspertów zdecydowało się przeanalizować jego treść. Uwagę przykuła stylizacja księżnej Kate. Okazuje się, że sukienka w stylu boho została zaprojektowana przez Veronicę Beard. Jak się okazało, to jedna z ulubionych projektantek Meghan Markle! Aktorka od 2018 roku chętnie sięga po kreacje tej marki. Oglądaliśmy ją w stylizacjach od Veronici Beard podczas niedawnej wyprawy Markle i Harry'ego do Kolumbii. Eksperci modowi są zgodni - to nie może być przypadek. Niektórzy uważają, że to sygnał Kate, że jest gotowa na pojednanie się z Meghan.