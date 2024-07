W lipcu 2023 roku doszło do tragicznego wypadku samochodowego w Krakowie. Okazało się, że w samochodzie, który zjechał niespodziewanie na nadbrzeże mostu Dębnickiego, znajdował się m.in. Patryk, syn celebrytki Sylwii Peretti, który miał 24 lata. Mężczyzny nie udało się uratować, zginęli także jego trzej znajomi. Z czasem na jaw zaczęły wychodzić nowe szczegóły dotyczące tragedii. Okazało się m.in., że to Patryk prowadził samochód i był pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, a na stworzonej symulacji odtworzono, jak mógł wyglądać wypadek.

Patryk P. zginął rok temu

Sylwia Peretti po śmierci dziecka zniknęła z mediów. Od czasu do czasu jednak publikuje nowe treści, w których wspomina jedynaka. Nigdy nie ukrywała, że był jej przyjacielem i mieli szczególnie bliską więź. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. "Być mamą Anioła, to nie to samo, co być na co dzień zwyczajną mamą. Być mamą Anioła, to nie dotykać, nie móc przytulać, znikać we łzach. Być mamą Anioła, to zdjęcie trzymać, pytając siebie czyja to wina... (...) Kocham cię, Synek! Dzieli nas tylko czas..." - napisała na Instagramie 1 czerwca. 15 lipca 2024 roku nie dodała nowej treści w mediach społecznościowych. Media rozpisują się za to, jak wygląda grób Patryka. Wśród wielu zniczy można dostrzec ten, który przyniosła była gwiazda "Królowych życia". Jest w kształcie serca, celebrytka umieściła na nim zdjęcie syna. "Synek, byłeś, jesteś i zawsze będziesz miłością mojego życia. Kocham cię" - brzmi napis, który także umieszczono na zniczu. Oprócz niego na grobie znajdują się czerwone róże i lilie.

Sylwia Peretti nie może pogodzić się ze śmiercią syna

Sylwia Peretti nie ukrywa, że wraz ze śmiercią syna odeszła również jakaś część niej samej. Ciągle towarzyszy jej ból, a także tęsknota za ukochanym jedynakiem. W jednej z relacji na Instagramie podzieliła się z fanami znakami, które od niego dostała. "Czasem ludziom zdarza się miłość nie z tego świata... Naprawdę, nie z tego świata... Otulasz mnie ramionami promieni, wiem, że tam jesteś i czekasz na mnie" - napisała na Instagramie w marcu.