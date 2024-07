Sara Boruc pokazała syna. Noah ma nową fryzurę. Ależ wyrósł!

Sara Boruc i Artur Boruc wychowują wspólnie trójkę dzieci - córkę projektantki z poprzedniego związku - pełnoletnią już Oliwię, Amelię, która urodziła się w 2010 roku oraz syna Noah, który przyszedł na świat w 2019 roku (w tym miejscu przypominamy, że były piłkarz ma jeszcze z pierwszą żoną Katarzyną Modrzewską 16-letniego syna Aleksandra). Borucowie nie mają problemu z tym, żeby pokazywać w mediach wizerunki pociech. Jednak od jakiegoś czasu mały Noah zniknął z instagramowych kont znanych rodziców. Teraz jednak stylistka pochwaliła się najnowszym ujęciem pociechy. Noah bardzo się zmienił.

Sara Boruc pochwaliła się zdjęciem syna

Od lat na instagramowych zdjęciach i nagraniach Boruców w oczy rzucała się nietypowa fryzura małego Noah. Chłopczyk miał bowiem blond włosy, które zwykle sięgały mu ramion, a do tego długą grzywkę. Wyglądał uroczo, niczym bohater animowanego serialu dla najmłodszych pt. "Zaczarowany ołówek" (mowa o produkcji emitowanej w latach 1964-1977). Wygląda jednak na to, że znani rodzice zabrali pięciolatka do fryzjera. Noah ma teraz bowiem dużo krótsze włosy. Na zdjęciu udostępnionym na InstaStories przez Sarę Boruc widać też, że bardzo wyrósł. Coraz bardziej przypomina też swoich rodziców, zwłaszcza tatę. Fotografię chłopca znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Sara Boruc pokazała córki. Odziedziczyły urodę po znanej mamie

Niedawno na Instagramie odnoszącej kolejne sukcesy projektantki pojawiły się też zdjęcia jej córek. Dumna mama opublikowała kadry, by pochwalić się, że jej najstarsza pociecha jakiś czas temu zaczęła studia. Ponadto na rodzinnym ujęciu widać, że Oliwia i Amelia bardzo wydoroślały i są niezwykle podobne do pięknej mamy. Podobnego zdania byli internauci, którzy nie szczędzili paniom komplementów. "Piękna rodzina", "Amelka, jaka zmiana", "Młode damy przepiękne, podobne do mamy" - mogliśmy przeczytać w komentarzach na Instagramie. Zdjęcia, na których widać Sarę Boruc i Artura Boruca z dziećmi znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.