Becky Holt dała się poznać jako "najbardziej wytatuowana kobieta w Wielkiej Brytanii". Ma 36 lat i pochodzi z Cheshire w Anglii Pierwszy tatuaż wykonała w wieku zaledwie 15 lat. Wówczas postawiła na wzór, który nawiązywał do jej byłego chłopaka. Po tym, jak związek się zakończył, Becky postanowiła zakryć nieudany tatuaż. To był jednak dopiero początek. Ciało Becky prawie w pełni pokrywają tatuaże. Kobieta jednak nie ma dość.

Najbardziej wytatuowana kobieta w Anglii poszła o krok dalej. Postawiła na nowe miejsce

Becky Holt nie może przejść przez ulicę i zostać niezauważoną. Tatuaże pokrywają niemal całe jej ciało. Kobieta ma je praktycznie wszędzie. Nie omieszkała wytatuować nawet dłoni, uszu czy twarzy. Co więcej, Becky jakiś czas temu zapragnęła tatuaży w miejscach intymnych. To jednak nie koniec. Ostatnio kobieta stwierdziła, że wciąż jej mało. Na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje 150 tys. osób, pokazała proces powstawania kolejnego tatuażu. Tym razem postanowiła wytatuować wnętrze swojej okolicy pośladkowej. Dała fanom rady na ten temat. Wyznała, czego na pewno nie robić po całym procesie. Z pewnością chętni na taki tatuaż nie mogą nosić bardzo wyciętej bielizny. Ponadto przez jakiś czas nie wolno siadać ani chodzić do toalety. Dla Becky jednak to żaden problem. Kobieta nie ukrywała, że jest bardzo zadowolona. Co sądzicie? Tatuaże Becky Holt znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Becky Holt o opinii innych. Nie każdemu podobają się jej tatuaże

Becky jest przyzwyczajona do negatywnych komentarzy na temat swojego wyglądu. Rozumie to, że nie każdemu podoba się jej wizerunek. Sugeruje, że ma znacznie więcej do zaoferowania i nie należy oceniać książki po okładce. "Choć ludzie uważają, że posunęłam się za daleko, to moje ciało. To moje życie. Dokonałam tych wyborów. Nie przeszkadza mi, że nie masz tatuaży, więc dlaczego przeszkadza ci, że ja mam? - stwierdziła jakiś czas temu w rozmowie z dailystar.co.uk. ZOBACZ TEŻ: W 97 procentach pokrył ciało tatuażami. Wydał na nie ponad MILION zł! Tak wyglądał przed przemianą