Klaudia El Dursi jest mamą dwóch synów - 11-letniego Jana i 15-letniego Dawida. Prowadząca "Hotelu Paradise" bardzo spełnia się w tej roli, a chłopców często pokazuje w instagramowych postach. Fani celebrytki mogą podejrzeć relacje ze wspólnych wakacji, wyjazdów czy rodzinnie spędzanego czasu. 21 czerwca chłopcy odebrali świadectwa i rozpoczęli dwumiesięczną przerwę od szkoły, czym dumna mama także pochwaliła się na Instagramie. Wielu internautów skupiło się jednak wyłącznie na jej wyglądzie.

Klaudia El Dursi bez stanika na zakończeniu roku szkolnego. Internauci się odpalili

Na krótkim nagraniu, które Klaudia El Dursi zamieściła na Instagramie, widać, jak ona i jej synowie wymaszerowują ze szkolnego dziedzińca. Chłopcy ubrani są w eleganckie białe koszule i trzymają w rękach świadectwa. Z faktu, że rozpoczęły się wakacje, prowadząca "Hotel Paradise" zdaje się cieszyć nie mniej, niż jej pociechy. El Dursi szeroko uśmiecha się do kamery i w geście zwycięstwa unosi do góry rękę. Celebrytka na zakończenie roku szkolnego u synów wybrała casualowy beżowy komplet - top na ramiączkach zestawiła z luźnymi spodniami i klapkami Birkenstock w tym samym kolorze, a w ręce trzymała skórzaną czarną torbę.

Wielu internautów skupiło się na zupełnie innej części stylizacji El Dursi. Prezenterce w komentarzach zaczęto wypominać brak stanika. Internautom przede wszystkim nie podobał się fakt, że prezenterka zrezygnowała z tej części garderoby na uroczystość zakończenia roku szkolnego. "Stanik już na wakacjach? Trochę to słabo wygląda…", "Wszystko fajnie, jest gorąco, ale żeby bez stanika do szkoły?", "Z całą sympatią do Klaudii, ale ja też uważam, że pewne sytuacje wymagają powagi" - piszą w komentarzach. Nie wszyscy podzielają jednak tę opinię. Nie brakowało także osób, które stanęły w obronie prowadzącej "Hotel Paradise". "A komu to przeszkadza?", "A ja nawet nie zwróciłam uwagi, czy ma stanik, czy nie", "Dla mnie brak kultury ma troszkę inny wydźwięk, ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie" - odpowiadają pod postem El Dursi. Kadry z rzeczoną stylizacją celebrytki znajdziecie w galerii na górze strony.

Klaudia El Dursi o relacji z ojcem starszego syna

Klaudia El Dursi w pierwszą ciążę zaszła w wieku 19 lat. Jak przyznała w podcaście Żurnalisty, szybko rozstała się z ojcem starszego syna. - To był pierwszy taki ciężki moment. Do mamy nie wróciłam, wtedy pomogła mi przyjaciółka z liceum. (...) Potem wróciłam do tego ojca mojego dziecka. Pomyślałam sobie, że to ważne dla dziecka, żeby wychowywało się z ojcem. Ale okazało się, że już naprawdę nie dam rady i w listopadzie wyprowadziłam się na dobre - mówiła. Prowadząca "Hotel Paradise" przyznała, że po latach udało się im naprawić relacje. Nie nastąpiło to jednak bardzo szybko - dogadali się, gdy ich syn szedł do komunii.