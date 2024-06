W tym roku przypadło jedno z największych wydarzeń w piłce nożnej. 14 czerwca rusza Euro 2024. Turniej rozpocznie się od meczu Niemcy-Szkocja. Nasza drużyna rozegra pierwsze spotkanie w niedzielę 16 czerwca. Są tacy miłośnicy piłki, którzy śledzą wszystkie rozgrywki. Do nich należy m.in. Radosław Majdan, a Małgorzata Rozenek wyznała, co ją teraz czeka. Okazuje się, że na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 jest gotowy także Rafał Maślak.

Zobacz wideo Zobaczcie, co przeniósł do pokoju

Rafał Maślak gotowy na Euro 2024. Zobaczcie to nagranie

Na profilach na Instagramie Rafała Maślaka i Kamili Maślak pojawiło się to samo nagranie. Zaczyna się od reakcji celebrytki na to, co zobaczyła. A widok był niecodzienny. Były model niósł do specjalnego pokoju sporych rozmiarów telewizor. Tłumaczył, że szykuje się na Euro 2024 i nie może ominąć żadnego meczu. Później znosił inne różne rzeczy, w tym jedzenie i czajnik. Oprócz tego załatwił też... miskę WC. Na koniec widzimy, jak dołącza do niego grupa znajomych. Kamila Maślak nie ukrywała zaskoczenia. Podsumowała, że tego nie wytrzyma i jedzie do mamy. Internauci zostawili wiele komentarzy. Oto kilka z nich: "Spokojnie, Kamila, na pierwszym meczu się skończy", "U nas sytuacja odwrotna, ja nie mogę przepuścić meczu", "Jadę do mamy haha". Oczywiście nagranie ma charakter żartobliwy i akcja jest przerysowana, ale dajcie znać w naszej sondzie na dole strony, czy u was też są takie przygotowania do Euro 2024!

Rafał Maślak sprzedaje mieszkanie

Nagranie, na którym widzimy małżonków, zostało nagrane w ich dwupoziomowym mieszkaniu. Jak się niedawno dowiedzieliśmy, wystawili je na sprzedaż. Za niecałe 130 m2 trzeba zapłacić prawie dwa miliony złotych. W jednym z wywiadów Rafał Maślak opowiadał, że ma specjalne pomieszczenie, w którym szczególnie odpoczywa. Być może to właśnie w nim urządził teraz "Euro2024 Room". Więcej przeczytacie tutaj: Rafał Maślak sprzedaje dwupoziomowy apartament w Warszawie. Zgarnie za niego fortunę. Małżonkowie już kupili nowy dom. Zdjęcia z kolejnej nieruchomości celebrytów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.