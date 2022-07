Jola Rutowicz prezentuje hollywoodzki uśmiech. Ależ kontrastuje z opalenizną

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Jola Rutowicz rozpoznawalność zyskała dzięki udziałowi w programie "Big Brother" w 2007 roku. Odkąd pojawiła się w domu Wielkiego Brata, wzbudzała ogromne kontrowersje wyglądem i zachowaniem. Uwielbiała mocny makijaż, odważne lateksowe stylizacje i wszędzie zabierała ze sobą maskotkę kolorowego jednorożca. Zawsze mówiła wprost to, co myśli i nie przejmowała się opinią innych ludzi. W ówczesnych czasach stonowanego show-biznesu wyraźnie wyróżniała się z tłumu. Najwidoczniej tego właśnie potrzebowała publika, bo Rutowicz wygrała "Big Brothera".

W pewnym momencie zniknęła ze światka celebrytów i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. W ciągu lat przeszła ogromną metamorfozę. Była skandalistką, ale się zmieniła. Niedawno pisaliśmy o jej spektakularnej przemianie fizycznej: Tak wygląda dziś Jola Rutowicz. Na głowie blond. Celebrytka ostatnio opublikowała zdjęcie w basenie, prezentując śnieżnobiały uśmiech prosto z Hollywood. Co na to fani? Są zachwyceni.

Zapomniana Jola Rutowicz opowiedziała o występie w "Big Brotherze". Jej kolorowa postać była na pokaz

Jola Rutowicz prezentuje hollywoodzki uśmiech. Fani pod wrażeniem kadru w basenie

Jola Rutowicz mieszka teraz na Florydzie, więc słonecznej pogody ma pod dostatkiem. Tak właściwie to już Jollie Rutowicz, bo była uczestniczka czwartej edycji "Big Brothera" zmieniła imię. Na swoim Instagramie udostępniła relację z pluskania się w basenie. Uwagę na fotografii zwraca skontrastowany z głębokim odcieniem opalenizny śnieżnobiały uśmiech celebrytki. Zdjęcie natychmiast znalazło wielbicieli i Jollie Rutowicz została zasypana komplementami. Na jeden z nich postanowiła odpowiedzieć. Jak widać, jest to kobieta świadoma swojej wartości i bez zbędnych ceregieli dodała, że wraz z wiekiem staje się jedynie atrakcyjniejsza.

Dziękuję, jak wino. Im starsza tym lepsza - zwróciła się do fana.

Od czwartej edycji "Big Brothera" minęło aż 15 lat. Jola Rutowicz udała się do popularnego show, mając 23 lata i pomimo kontrowersji wygrała program. Jak podoba wam się jej przemiana?

Jola Rutowicz prezentuje hollywoodzki uśmiech. Fani pod wrażeniem kadru w basenie. 'Im starsza, tym lepsza' fot. instagram.com

