Pod koniec października okazało się, że Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski rozstali się. Wyszło to na jaw po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia aktorki, która po finale "Tańca z Gwiazdami" bawiła się w towarzystwie Jakuba Lipowskiego. Po zakończeniu związku zarówno Wiktoria, jak i Adam odpoczywają na wakacjach. Ona w Dubaju, on na Zanzibarze.

Adam Zdrójkowski po rozstaniu wyjechał na wakacje. Na Zanzibarze towarzyszy mu kobieta, którą możecie kojarzyć

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska byli parą od kilku lat. Przez ten czas wielokrotnie pojawiały się doniesienia o kryzysie w ich związku. Za każdym razem jednak okazywały się one nieprawdziwe, a para często dementowała je, publikując wspólne zdjęcia, a tym samym uspokajała fanów. Nic dziwnego, że kiedy gwiazdy "Rodzinki.pl" się rozstały, dla wielu osób było to sporym zaskoczeniem. Wiktoria i Adam zmierzyli się z masą pytań od fanów i od dziennikarzy. Każde z nich pokrótce przedstawiło swoje stanowisko.

Teraz aktorzy mogą nieco odetchnąć i uniknąć odpowiadania na niewygodne pytania. Wiktoria poleciała z bratem do Dubaju, a Adam na Zanzibar. Oczywiście wszystko relacjonują w sieci. Stąd też wiadomo, kto towarzyszy aktorowi. Jest to jego mama, Edyta, którą w komentarzach pod zdjęciem skomplementowali internauci. To nie pierwszy raz, kiedy aktor dodał z nią zdjęcie. Już wiele razy pojawiała się na jego profilu.

Ale masz śliczną mamę. Udanego wypoczynku.

Ja myślałam, że to nowa kobieta, a to się okazuje mama. Pozazdrościć.

Jaką ty masz piękną mamę. Klasa, jakich mało - czytamy.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć udanego wypoczynku! Więcej zdjęć z wyjazdu Adama znajdziecie w galerii.

