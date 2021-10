Więcej informacji o życiu prywatnym gwiazd znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Paulina Krupińska przyzwyczaiła nas do swojego wizerunku, którego nie zmieniała od lat. Aż nagle zdecydowała się na sporą metamorfozę. Włosy prowadzącej "Dzień dobry TVN" są w odmienionym kolorze i tak krótkie, że zmiana jest widoczna od razu.

Zobacz wideo Paulina Krupińska gwiazdą wiosennej ramówki TVN-u. Opowiedziała o porannych rytuałach przed pracą

Paulina Krupińska diametralnie zmieniła fryzurę

Była Miss Polonia bardzo często relacjonowała w sieci swoje wizyty w salonach fryzjerskich. Choć decydowała się na zabiegi pielęgnacyjne i odświeżanie fryzury, to wcześniej nie były to widoczne zmiany. Tym razem jest zupełnie inaczej. Co ciekawe, Paulina Krupińska nie zamieściła wcześniej w mediach społecznościowych relacji, dzięki której mogliśmy dowiedzieć się, że jest u fryzjera.

Dopiero po fakcie opublikowała na Instagramie serię zdjęć i pochwaliła się efektem końcowym. Włosy prezenterki są znacznie ciemniejsze i zdecydowanie krótsze. Wygląda na to, że Krupińska świetnie czuje się w nowej odsłonie. Z wielkim uśmiechem prezentowała przed obiektywem nową fryzurę, za którą odpowiedzialny jest jeden z fryzjerów współpracujących z gwiazdami i celebrytami.

Jak szaleć to szaleć. To chyba pora na gorączkę piątkowej nocy - napisała.

Nowa fryzura Pauliny Krupińskiej ewidentnie spodobała się jej obserwatorom, bo pod postem pojawiła się masa komplementów pod jej adresem. Metamorfozę zachwalają nie tylko fani, ale także zaprzyjaźnione z prezenterką gwiazdy, np. Maffashion, Aleksandra Kwaśniewska czy Monika Pyrek.

Bosko wyglądasz!

Pięknemu we wszystkim pięknie!

Wow, tak z charakterkiem - czytamy w komentarzach.

Dla nas również strzał w dziesiątkę!

