Kiedy męska część ekipy z "Love Island" wyjechała do Casa Amor, Paulina miała w końcu czas, aby pobyć sama ze swoimi uczuciami. Podjęła decyzję o zakończeniu relacji z Andrzejem, który nigdy nie krył, że zakochuje się w dziewczynie. Uczestniczka postanowiła napisać list, w którym wytłumaczyła swoją perspektywę i zachęciła do otwarcia serca na nowe uczestniczki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Ola podekscytowana nowymi mężczyznami. Fragment odcinka

"Love Island". Laura weszła do Casa Amor. Po starych zdjęciach widać, że przeszła metamorfozę

Paulina z "Love Island. Wyspy miłości" zostanie wyeliminowana?

Dla Andrzeja z "Love Island. Wyspy miłości" był to prawdziwy szok. Po przeczytaniu listu emocje wzięły górę. Islander nie mógł powstrzymać łez. Stwierdził, że nie wierzy w to, co przeczytał. Chodził roztrzęsiony po willi, aż w końcu poprosił o rozmowę Wiktora, który również był wodzony za nos przez Paulinę kilkanaście odcinków wcześniej. Kolega bardzo współczuł Andrzejowi, który dotychczas przekonywał resztę ekipy o tym, że zakochał się w Paulinie.

Zobacz też: "Love Island". Wściekli widzowie apelują do produkcji: Puśćcie Andrzejowi wypowiedź Pauliny! "Bezczelne zachowanie"

Widzowie nie mogą jej darować, że tak długo go zwodziła, a o swojej ostatecznej decyzji poinformowała nie osobiście, a w liście.

Szkoda mi Andrzeja na maksa. Jedyne na co zasługuje Paulina, to na opuszczenie programu. Jej się już nie da oglądać i słuchać...

Teraz musimy się sprężyć i zakończyć pobyt Pauliny na wyspie. Darmowe wakacje się skończyły, bezczelnie się zachowała, delikatnie mówiąc.

Paulina! Jesteś bardziej niedojrzała niż kilkuletnie dziecko. Totalnie nieszczera i tchórzliwa - pisali w komentarzach na Instagramie.

"Love Island". Klaudia ocenia zachowanie Arka. Uderza w jego podejście do kobiet

Paulina wkrótce pożegna się z programem?