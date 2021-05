Program "Love Island. Wyspa miłości" zakończył się już jakiś czas temu, ale fani show mogą nadal śledzić losy uczestników. Już nie na antenie, a na instagramowych profilach bohaterów, które pełne są nowych zdjęć i relacji. Jednak w ostatnim czasie na profilu Walerii, jak i Piotra zabrakło ich wspólnych fotografii, co dało do myślenia internautom. Uczestnicy rozstali się? Wygląda na to, że nie!

"Love Island". Waleria i Piotrek jednak razem!

Po zakończeniu emisji ostatniej edycji "Love Islan" rozpadły się już dwa związki. Swoje relacje zakończyli Ania i Czarek oraz Stella i Piotr. Te dwie pary oficjalnie poinformowały, że uczucie między nimi wygasło. Część internautów zaczęła podejrzewać, że nic już nie łączy jeszcze jednej pary, a mianowicie Walerii i Piotrka. W związku z tym na instagramowych profilach tych uczestników zaczęły pojawiać się pytania o ich relacje.

Teraz już wszystko jasne! Piotrek udostępnił na InstaStories zdjęcie, na którym trzyma Walerię za rękę. Oznaczył też swoją ukochaną, a ona udostępniła tą fotkę również w swoich mediach społecznościowych. To jednak nie wszystko. Waleria zamieściła na swoim InstaStories krótkie wideo, na którym widać, jak gładzi ręką Piotra po plecach. Wygląda też na to, że ta dwójka spędziła ostatnio trochę czasu z pozostałymi uczestnikami show. Kilka osób pojawiło się na urodzinach Caroline, na których wspólnie pozowali do zdjęć.

Wygląda na to, że fani Walerii i Piotra mogą być spokojni. U pary najwidoczniej wszystko jest w porządku.

