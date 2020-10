Iga Świątek już dwa lata temu zapowiadała, że w 2020 roku zwycięży Wielki Szlem. "Są 19-latki, które wygrywały"

Zwycięstwo Igi Świątek w finale Rolanda Garrosa zapisało się w historii polskiego - i światowego - tenisa. Młoda tenisistka wygrała z Amerykanką Sofią Kenin. Jest to historyczna wygrana, ale okazuje się, że Iga myślała o niej już od dłuższego czasu. W wywiadzie z Pawłem Wilkowiczem z portalu sport.pl, przeprowadzonym pod koniec 2018 roku, powiedziała, że to jej największe zawodowe marzenie - zwyciężyć Wielki Szlem.

REKLAMA

Iga Świątek zapowiadała, że zwycięży

Iga Świątek to przykład sportowca, który dzięki determinacji potrafi osiągnąć wszystko. Choć ma za sobą kontuzje, wiele stoczonych meczów (nie tylko zwycięskich), od początku kariery miała jasno określony cel. Chciała wygrać wszystkie turnieje Wielkiego Szlema. W minioną sobotę jej marzenie spełniło się w 25 procentach.

W wywiadzie dla portalu sport.pl, przeprowadzonym przez Pawła Wilkowicza w 2018 roku, miała już jasny i sprecyzowany plan, który przestał być tylko marzeniem, a stał się realnym celem. Miała to być wygrana w 2020 roku. Tak jak powiedziała - tak też zrobiła,

Chciałabym [wygrać - przyp. red.] wszystkie Wielkie Szlemy, ale niekoniecznie w tym samym roku, tak żeby mieć tego karierowego Wielkiego Szlema [...] Ranking nie jest dla mnie aż tak ważny. Bardziej koncentrowałam się na tytułach wielkoszlemowych, jak myślałam o celach na życie.

Za rok chciałabym sobie postawić za cel zwycięstwo w jakimś Wielkim Szlemie. Są 19-latki, które wygrywały Wielkie Szlemy, więc może za rok to będzie mój cel - powiedziała.

Cały wywiad możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz wideo Iga Świątek w "Wilkowicz Sam na Sam": Chciałabym za rok móc powiedzieć, że teraz już pora na zwycięstwo w Wielkim Szlemie. Są dziewiętnastolatki, które go wygrywały.

Wielki Szlem to określenie używane przez zawodników tenisa. Oznacza odniesienie zwycięstwa przez zawodnika lub zawodniczkę we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych - US Open, French Open, Australian Open i Wimbledon. Iga Świątek została pierwszą polską mistrzynią wielkoszlemową, choć zwyciężyła z tych czterech "tylko" Rolanda Garrosa. Nie mamy jednak wątpliwości, że French Open jest dla niej tylko rozgrzewką.

Iga Świątek - życie prywatne

Iga Świątek urodziła 31 maja 2001 roku Warszawie. Pochodzi z rodziny o tradycjach sportowych. Jej ojciec Tomasz, wioślarz i olimpijczyk z Seulu z 1988 roku, zaszczepił w córce sportowego ducha walki. Iga zainspirowała się także swoją o trzy lata starszą siostrą, która porzuciła pływanie na rzecz tenisa ziemnego. Zwyciężczyni Rolanda Garrosa pierwszy raz stanęła na korcie w wieku pięciu lat.