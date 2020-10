Sandra Kubicka stara się prowadzić zdrowy tryb życia. Od lat związana jest z modelingiem, a ciało to narzędzie jej pracy, w związku z czym musi utrzymywać je w odpowiedniej formie. Jednak w ostatnim czasie jeszcze mocniej wzięła się za siebie. Jest dumna z tego, co osiągnęła, a na Instagramie pochwaliła się nowym wyglądem.

Sandra Kubicka schudła

Modelka dodała zdjęcie, na którym pozuje w stroju sportowym. Ma krótki top oraz ciemne legginsy. Z dumą trzyma je za gumkę i tym samym kieruje uwagę internautów na swoją sylwetkę.

Kilka miesięcy temu jeszcze tak nie było. Nie trzeba iść od razu pod skalpel. Wystarczy ruszyć leniwe p*psko, dbać o siebie, robić zabiegi pomagające modelować sylwetkę i pamiętać przede wszystkim, że w życiu wszystko zajmuje czas. Wszystko łączy się w jedną całość - poinformowała fanów i zdradziła swoje metody.

W komentarz posypały się komplementy. Niektórzy wyrażają swój szacunek do osób, które znajdują w sobie tyle siły i mają tyle motywacji, by stoczyć walkę o lepszy wygląd.

Doceniam kobiety, które ostro trenują i dbają a siebie. A te, które wybierają drogę na skróty, czyli skalpel, niech się przed nimi chowają.

Piękna! Ciężka praca popłaca.

Cudowna figura - zachwycają się.

Sandra Kubicka zawsze chętnie opowiada o swojej diecie. Jeśli jest w pracy, to je dwa posiłki i unika kolacji. Gdy nie pracuje, zwiększa ilość posiłków do trzech. Stara się spożywać kolację ok. 19-20. Sięga po wszystko, na co ma ochotę jednak w małych ilościach. Oprócz tego prowadzi aktywny tryb życia.