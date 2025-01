Król Karol jest już w Polsce. Monarcha ma odwiedzić Centrum Społeczności Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie. Spotka się również na uroczystej kolacji m.in. z Andrzejem Dudą czy prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim. Jednak głównym celem jego wizyty są obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Ceremonia odbędzie się o godzinie 16:00. Karol III ma wygłosić przemówienie, którego treść nie jest już tajemnicą.

Król Karol weźmie udział w uroczystościach w Auschwitz. Ujawniono, co powie

Król Karol 27 stycznia, w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, ma dołączyć do ocalałych więźniów niemieckich obozów i innych przedstawicieli państw z całego świata na specjalnej mszy. Monarcha na zakończenie ceremonii ma zapalić znicz, by oddać hołd tym, którzy stracili życie w obozie koncentracyjnym. Jak przekazało BBC, źródła związane z pałacem twierdzą, że jest to dla niego niezwykle poruszająca wizyta, a jeden z jego współpracowników opisał ją jako "osobistą pielgrzymkę". Podobnego zdania jest ekspertka ds. brytyjskiej monarchii, Wioletta Wilk-Turska. - Ta wizyta ma duże znaczenie dlatego, że król nie jest osobą, która jeździ na każdą ważniejszą imprezę w Europie. Jeżeli pojawia się w Polsce, to znaczy, że jest to ważne równie dla niego, ale także dla Wielkiej Brytanii - przekazała Plejadzie.

Karol III ma również wygłosić krótkie przemówienie. BBC podało szczegóły. Monarcha ma skupić się na świadectwach ocalałych i podkreślić, że uczą nas "pielęgnowania naszej wolności, przeciwstawiania się uprzedzeniom i nigdy nie pozostawania biernym obserwatorem przemocy i nienawiści".

Podczas orędzia król Karol ma zaznaczyć, że "wspólnym obowiązkiem obywateli w świecie pełnym zamieszania i konfliktów" jest wyciąganie wniosków z historii" i że "akt pamiętania o złu przeszłości pozostaje kluczowym zadaniem. Czyniąc to, kształtujemy naszą teraźniejszość i przyszłość".

Nowe oświadczenie w mediach społecznościowych rodziny królewskiej. Wspomniano o Polsce

Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej w mediach społecznościowych zamieszczono wpis, w którym nawiązano do wydarzeń związanych z Holocaustem. "Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście i 80. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, największego nazistowskiego obozu koncentracyjnego" - czytamy. W publikacji wspomniano o wizycie monarchy w naszym kraju. "Król weźmie dziś udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę, które odbędą się w Polsce" - przekazano.