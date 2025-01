Księżna Kate pod koniec 2024 roku wróciła do wypełniania królewskich obowiązków. Jeszcze kilka miesięcy temu jej działalność była ograniczona z uwagi na chorobę. W 2025 roku fani coraz częściej mogą widzieć ukochaną księcia Williama publicznie. Tak też było tym razem.

Księżna Kate wybrała się na zakupy bez ukochanego. Wybrała taką stylizację

Księżna Kate wielokrotnie była uznawana za ikonę stylu. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę, że ukochana księcia Williama nawet na zakupy wybiera elegancką stylizację. Ostatnio była widziana, jak udawała się do optyka. Tym razem nie towarzyszył jej mąż, ani ochrona. Tego wieczoru Kate była zwykłą klientką, która weszła do sklepu z okularami. Uwagę zwraca jednak jej strój. Postawiła na szare spodnie marki Sezane, za które trzeba zapłacić 130 funtów. Do tego dobrała szal od Aquascutum za około 160 funtów. Nie można zapomnieć o dodatku w postaci torebki Smythson, która kosztuje około 850 funtów. Oznacza to, że za zaledwie kilka elementów stylizacji Kate kosztuje około 1140 funtów, czyli 5740 złotych.

Jaka księżna Kate jest na co dzień? Jan Lubomirski-Lanckoroński nie szczędził słów

Jan Lubomirski-Lanckoroński w rozmowie z Plotkiem opowiadał o słynnym przyjęciu w Łazienkach Królewskich. Miał możliwość krótkiej rozmowy z parą książęcą z Wielkiej Brytanii. Przyznał, że to spotkanie wspomina bardzo miło. Zdradził nieco więcej na temat samej księżnej Kate. "Księżną mogę opisać jako osobę niezwykle interesującą. Przede wszystkim jest bardzo otwarta i serdeczna, zachowując jednocześnie wszystkie zasady protokołu, które ją obowiązują. Musimy pamiętać, że takie wydarzenia wiążą się z określonymi wymaganiami zarówno dla członków rodziny królewskiej, jak i gości. Księżna doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków, pozostając przy tym naturalna i autentyczna. Jest także bardzo ciekawą rozmówczynią" - stwierdził. ZOBACZ TEŻ: Księżna Kate pojawiła się w szpitalu. Mówi o chorobie