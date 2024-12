Meghan Markle i książę Harry mimo plotek o kryzysie, mają się bardzo dobrze. Podobnie, jak dzieci pary, które rosną jak na drożdżach - Archie ma już pięć lat, a jego siostra Lilibet trzy. To, że potomkowie znanej pary wspaniale się rozwijają, potwierdzają fotografie ze świątecznej kartki Sussexów. Tylko spójrzcie na te wyjątkowe kadry.

Meghan Markle i książę Harry życzą wesołych świąt. Nie tylko oni

Na profilu pisarki, Elizabeth Holmes, możemy znaleźć ciekawe kadry Meghan Markle i księcia Harry'ego, które zostały dołączone do świątecznej kartki. W środku znajdują się życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne z kilkoma kolorowymi zdjęciami. Holmes postanowiła opisać ten prezent. "Książę i księżna Sussex wraz ze swoim zespołem Archewell, wysłali w poniedziałek rano kartkę świąteczną na rok 2024 (byłam zachwycona, gdy trafiła do mojej skrzynki odbiorczej). Kolaż zdjęć zawiera ujęcia z tegorocznych podróży Harry'ego i Meghan do Nigerii i Kolumbii, a także nowe zdjęcie ich rodziny. Ujęcie zrobione od tyłu przedstawia Archiego i Lili w wieku pięciu i trzech lat, biegnących w ramiona rodziców" - przekazała radośnie pisarka na Instagramie. Widać, że dzieci znanej pary są już duże. Lilibet ma bujne rude włosy, a jej brat nosi krótką fryzurę. A wy co myślicie o takiej kartce?

Meghan Markle i książę Harry na świątecznej kartce. Co na to internet?

Znana para postanowiła połączyć kilka zdjęć od fotografa z zielonym, świątecznym tłem. Holmes nie kryła zachwytu. A jak na kartkę zareagowali obserwujący? "Uwielbiam to! Jaka to jest idealna równowaga. W przeważającej mierze o ich pracy, z odrobiną życia osobistego. Absolutnie uwielbiam, jak dzielą się z nami swoją rodziną, zachowując swoją prywatność", "Uwielbiam sposób, w jaki chronią swoje dzieci przed złem świata", "Uwielbiam patrzeć na te rude włosy" - czytamy pod postem. Warto podkreślić, że dzieci Meghan Markle i księcia Harry'ego do zdjęcia zapozowali tyłem do obiektywu, stąd też wiele komentarzy dotyczących poparcia dla prywatności najmłodszych.