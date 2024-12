Konflikt między księciem Williamem i księciem Harrym trwa od wielu lat. Bracia nie mogą się dogadać na wielu płaszczyznach. Wielu ekspertów zajmujących się tematyką rodziny królewskiej za początek sporu uznaje moment, w którym młodszy syn króla Karola III związał się z Meghan Markle. W nowym odcinku serialu dokumentalnego "Meghan & Harry: The Rise & Fall" emitowanego na kanale My5 książę Sussex zdradził, do czego posunął się jego brat.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Książę Harry ujawnił, że brat nie chciał dopuścić do jego małżeństwa z Meghan Markle

Według informacji zawartych w wielu publikacjach dotyczących brytyjskiej rodziny królewskiej royalsi od początku nie byli zachwyceni związkiem księcia Harry’ego z Meghan Markle. W tym gronie znalazł się również książę William. O tym, że następca tronu nie patrzył przychylnie na związek młodszego brata mówiła między innymi Katie Nicholl. -William był bardzo zaniepokojony tym, że ich relacja tak szybko się rozwinęła. Jako najbliższa mu osoba, tylko on mógł powiedzieć: "Wydaje się, że to dzieje się zbyt szybko, jesteś pewien?". Myślę, że braterska rada rozzłościła Harry'ego - mówiła w swoim dokumencie zatytułowanym "Kate vs. Meghan: Princesses at War?".

Teraz młodszy syn króla Karola III potwierdził krążące od dawna spekulacje. We fragmencie nowego odcinka programu "Meghan & Harry: The Rise & Fall" odniósł się do relacji jego i Meghan Markle i z księciem Williamem i księżną Kate. - Zawsze miałem nadzieję, że nasza czwórka będzie mieć dobre stosunki. Ale bardzo szybko to zamieniło się w "Meghan kontra Kate" - powiedział. - A kiedy to staje się sprawą publiczną, nie da się od tego uciec - dodał. Dziennikarz przeprowadzający rozmowę zapytał więc wprost, czy książę William próbował go odwieść od ślubu z Meghan Markle. Książę Harry w odpowiedzi pokiwał twierdząco głową.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Sąsiedzi znowu skarżą się na Meghan Markle. Nie jest szczególnie lubiana

Książę Harry komentuje doniesienia o kryzysie w związku

Od dłuższego czasu w mediach spekuluje się o rzekomych problemach w małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Przyczynia się do niego fakt, że słynni małżonkowie ostatnio nie pokazują się razem publicznie. Młodszy syn króla Karola III postanowił uciąć plotki na ten temat. - Przeprowadziliśmy się już dziesięć, dwanaście razy. Także rozwiedliśmy się dziesięć, dwanaście razy. Po prostu: co? Niełatwo się w tym połapać, więc po prostu się to ignoruje - skomentował w czasie wydarzenia magazynu "The New York Times", DealBook Summit.