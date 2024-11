Królowa małżonka Camilla na początku listopada zrezygnowała z udziału w oficjalnych spotkaniach ze względu na infekcję górnych dróg oddechowych. "Z wielkim żalem Jej Wysokość musiała wycofać się ze swoich zobowiązań na ten tydzień, ale ma wielką nadzieję, że wyzdrowieje na czas, aby normalnie uczestniczyć w weekendowych wydarzeniach upamiętniających" - przekazał rzecznik Pałacu. W tym tygodniu królowa małżonka Camilla miała już wrócić do pełnienia królewskich obowiązków, ale jak się okazuje, zgodnie z zaleceniami lekarzy 77-latka pojawi się tylko na części wydarzeń.

Królowa małżonka Camilla wraca na salony. Zrezygnowała jednak z części wydarzeń

Jak podaje źródło "Mirror", królowa Camilla już 12 listopada wróci do pełnienia swoich obowiązków, ale nie weźmie udziału we wszystkich planowanych wydarzeniach. Zgodnie z zaleceniami lekarzy będzie stopniowo wracać do życia publicznego. We wtorek żona monarchy pojawi się na przyjęciu z okazji Nagrody Bookera, które odbędzie się w Clarence House. W związku z tym, że nadal wraca do zdrowia, spotkania z gości będą krótsze i mocno okrojone. Kolejnego dnia także weźmie udział w planowanym wydarzeniu. Królowa małżonka Camilla 13 listopada wraz z królem Karolem III pojawi się na przyjęciu, które dedykowane jest przemysłowi filmowemu. Jak donosi "Mirror", nie pojawi się jednak na premierze filmowej "Gladiatora II", która odbędzie się tego samego dnia. Lekarze zalecają, aby dużo odpoczywała, tak, aby uniknąć jakichkolwiek powikłań.

Co ominie królową małżonkę Camillę przez ostatnie problemy zdrowotne?

13 listopada w Londynie odbędzie się długo wyczekiwana premiera filmu "Gladiator II" w reżyserii Ridleya Scotta. Na wydarzeniu pojawią się gwiazdy biorące udział w produkcji w tym m.in. Denzel Washington, Pedro Pascal i Paul Mescal. Chociaż jeszcze nie dawno królowa małżonka Camilla miała w planach pojawić się na ceremonii, to jak donosi "Mirror", ostatecznie zrezygnowała i spędzi ten czas na odpoczynku. Na premierze pojawi się za to król Karol III.