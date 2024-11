Książę William zdradził, jak księżna Kate czuje się po chemioterapii

Książę William wybył do Południowej Afryki w ramach obowiązków wobec rodziny królewskiej. Przyszły monarcha wyruszył w podróż sam, bez księżnej Kate u boku. Zdradził jednak, jak jego żona czuje się po chemioterapii.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Książę Wiliam o stanie zdrowia księżnej Kate

Książę William pojawił się w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki z okazji corocznej gali Earthshot Prize, podczas której wręczył laureatom nagrody. Przed galą arystokrata udzielał wywiadów. Jak podaje portal People, w pewnym momencie William został zapytany o stan zdrowia księżnej Kate i o to, jak 42-latka czuje się po przebytej chemioterapii. Syn króla Karola III musiał spodziewać się takiego obrotu spraw, bo szybko odpowiedział. - Dzięki, radzi sobie naprawdę dobrze. I mam nadzieję, że będzie nas oglądać dziś wieczorem. Więc mnie wspiera - powiedział. A po chwili dodał:

Była niesamowita przez cały ten rok. Wiem, że bardzo chciała, aby dzisiejszy wieczór okazał się sukcesem

- usłyszeli zebrani.

Przypomnijmy, że na początku 2024 roku księżna Kate przeszła operację jamy brzusznej, ale przez długi czas Pałac nie informował o stanie zdrowia żony przyszłego monarchy. Kiedy w sieci zaczęły mnożyć się kolejne teorie spiskowe (za którymi, jak się okazało, stała rosyjska grupa propagandowa), we wzruszającym nagraniu księżna Kate powiedziała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. We wrześniu Middleton opublikowała kolejne poruszające nagranie, z którego dowiedzieliśmy się, że zakończyła chemioterapię. - Robię, co mogę, aby pozostać wolną od raka, teraz skupiam się na tym. Mimo że skończyłam chemioterapię, moja droga do wyleczenia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal przyjmować każdy dzień taki, jak nadejdzie - powiedziała.

Księżna Kate po chorobie zmieniła perspektywę

Biograf rodziny królewskiej Robert Jobson w rozmowie z "People" również opowiedział o tym, jak czuje się księżna Kate. "Z tego, co rozumiem, Kate radzi sobie bardzo dobrze. Wróciła do treningów na siłowni i robi wszystko, co chciała robić. Myślę, że zaczniemy ją widywać znacznie częściej, że będzie realizować zobowiązania, a także kontynuować pracę za kulisami" - mogliśmy przeczytać.

Jobson dodał jednak, że w życiu księżnej Kate zajdą zmiany. Inaczej podchodzi już do swoich obowiązków, bo w tym momencie najważniejsze jest dla niej to, by nie nie nastąpił nawrót choroby. "Zamiast podróżować po całym kraju przez cały czas, jak kiedyś, myślę, że skoncentruje się na bardziej wpływowych wydarzeniach. Jeśli postawi na swoim, będzie wracać etapami i robić rzeczy, które są dla niej ważne: ponieważ nie chce ponownie zachorować, ale także, jak mi powiedziano, ponieważ ma teraz inną perspektywę" - mogliśmy przeczytać.