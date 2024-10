Książę William i książę Harry od lat nie mogą się porozumieć. Braterski konflikt został zaogniony przez decyzje księcia Harry'ego o rezygnacji z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej. Chociaż wszyscy za pogorszenie ich relacji obwiniają Meghan Markle, to jeszcze zanim książę związał się z aktorką, relacje braci nie należały do najłatwiejszych. W poprawie ich stosunków z pewnością nie pomaga fakt, że najmłodszy syn księżnej Diany mieszka w Stanach Zjednoczonych i jest daleko od rodziny. Jak się okazuje, książę William w wypowiedziach publicznych nie wspomniał o swoich bracie ani razu od sześciu lat. Takich wyliczeń dokonał ostatnio brytyjski "Daily Mail". Wcześniej miało to miejsce w 2018 roku, kiedy książę William, księżna Kate oraz książę Harry i Meghan Markle udzielali wywiadu podczas Royal Foundation Forum. Przyszły król Wielkiej Brytanii właśnie przerwał milczenie i napomknął o bracie.

Książę William po raz pierwszy od lat wymienił imię brata. "Mama nas tam zabierała"

Książę William wspomniał także o czasach, kiedy księżna Diana zabierała swoich synów do schronisk dla bezdomnych, aby pokazać im, jak wygląda życie niektórych ludzi. Na Instagramie jednego z takich miejsc, ulokowanego w londyńskiej dzielnicy Westminster, udostępniono zdjęcia zrobione podczas wizyty księżnej z synami. Na fotografiach pojawia się 11-letni książę William, który gra w szachy w jednym z mężczyzn przebywających w ośrodku. Na pozostałych ujęciach można dostrzec księcia Harry'ego. Książę William, wracając pamięcią do tego momentu, wspomniał także o swoim bracie. Co nie przemknęło niezauważone.

Mama zabrała mnie i Harry'ego do Passage (instytucja pomagająca osobom w kryzysie bezdomności - red.). Nigdy wcześniej nie byłem w takiej sytuacji. Trochę się denerwowałem, nie wiedząc, czego się spodziewać. Jak zwykle zadbała o to, żeby wszyscy czuli się swobodnie. Opowiadała dowcipy... Pamiętam, że mieliśmy miłą rozmowę, graliśmy w szachy i gawędziliśmy

- wspominał w dokumencie "Prince William: We Can End Homelessness".

Książę William realizuje nowy projekt. Tak wspiera walkę z kryzysem bezdomności

Książę William jest od jakiegoś czasu zaangażowany w projekt Homewards, którego celem jest wyeliminowanie problemu bezdomności w Wielkiej Brytanii. Plany są ambitne, bo projekt zakłada, że stanie się to w ciągu najbliższych pięciu lat. W związku z tymi wydarzeniami zrealizowano film "Prince William: We Can End Homelessness". W jednym z fragmentów książę William poruszył wątek problemu bezdomności w kontekście swoich dzieci. Przyznał, że zmierzył się z ich trudnymi pytaniami, kiedy w drodze do szkoły zobaczyły śpiących na ulicy ludzi. Podkreślił, że sam był tego ciekaw, kiedy był dzieckiem, bo chciał zrozumieć, co się dzieje. Podkreślił, że księżna Diana rozmawiała z nim na takie tematy i starała się uświadomić dzieci, co wywarło na nich bardzo duży wpływ.