Nie od dziś wiadomo, że książę Harry i Meghan Markle po odejściu od rodziny królewskiej i wyprowadzce do USA, delikatnie mówiąc, nie mają dobrych relacji z księżną Kate i księciem Williamem. Problemy między synami księżnej Diany miały zacząć się zresztą dużo wcześniej. Harry w autobiografii "Ten drugi" wyznał, że między nim a przyszłym monarchą doszło nawet do rękoczynów. Zwaśnionych braci nie pogodził nawet fakt, że u ich ojca oraz u księżnej Kate lekarze zdiagnozowali nowotwory. Jak donoszą zagraniczne media, jest jednak szansą na to, że w rodzinie królewskiej dojdzie do pojednania. Do wszystkiego ma doprowadzić księżna Kate.

Księżna Kate pogodzi księcia Williama i księcia Harry'ego?

Księżna Kate nim jeszcze wyszła za księcia Williama, miała doskonałe relacje z księciem Harrym. Przyjaźniła się z nim i mogła na niego liczyć w trudnych momentach, kiedy tęskniła za ukochanym, który przebywał od niej z dala, na szkoleniach wojskowych. Harry z kolei miał traktować ją jak siostrę, której nigdy nie miał. Na tak zażyłe relacje między nimi nie ma już raczej szans. Są jednak na to, by rodzina żyła ze sobą w zgodzie. Ma do tego doprowadzić księżna Kate, która godząc braci, chce odwdzięczyć się rodzinie królewskiej za wsparcie, które otrzymała od jej członków.

Informator portalu Closer Online twierdzi, że Middleton trzyma rękę na pulsie i chce wyciągnąć do Harry'ego rękę na zgodę. "Kate czuje, że to ostatnia szansa Harry'ego na naprawienie szkód i ponowne dołączenie do rodziny, zanim będzie za późno. Mimo wszystko nadal postrzega Harry'ego jako młodszego brata i jest gotowa mu wybaczyć" - czytamy.

Księżna Kate oczekuje od księcia Harry'ego konkretnych działań

Jak podaje tabloid, księżna oczekuje, że książę Harry sam również będzie zainteresowany zażeganiem sporu i zaangażuje się znów w sprawy rodziny królewskiej "Dała jasno do zrozumienia, że Harry musi włożyć więcej wysiłku w ten wspólny projekt". Stawia też kolejny warunek - Harry musi szczerze przeprosić króla Karola III i księcia Williama, za to, że przez ostatnie lata oczerniał rodzinę królewską w licznych wywiadach i publikacjach. Przypomnijmy, że razem z Maghan Markle grzmiał, że w Pałacu pojawiały się przejawy rasizmu.