Książę William odwiedził kilka dni temu Duchy College w Kornwalii i zdecydował się na osobiste wyznanie. Skusiło go do tego spotkanie z fanką - Louise Harland - której na wydarzeniu towarzyszył pies Jacks. Patrząc na niego, nawiązał do swojego pupila. - Orla śpi na naszym łóżku w nocy, ze mną i Kate - cytuje słowa księcia magazyn "Hello!". - Był absolutnie zachwycony moim małym psem. Zapytał, jakiej jest rasy, ponieważ nigdy wcześniej nie spotkał takiego psa. Jest Cockerjackiem, więc stanowi dość unikatowe połączenie - powiedziała kobieta i dodała, że następca tronu zwrócił też uwagę na miękkie uszy jej czworonoga.

Przypomnijmy, że Orla dołączyła do rodziny królewskiej na krótko przed śmiercią ich psa Lupo w listopadzie 2020 roku. William i Kate rzadko pojawiają się z nią publicznie, ostatni raz zrobili to zeszłego lata podczas Royal Charity Polo Cup. Suczka nie jest jedynym zwierzakiem w ich domu. Książę William ujawnił na początku tego roku, że jego trójka dzieci ma również świnkę morską, o którą czasem nie dbają. - Książę William powiedział, że był tak szczęśliwy, głaszcząc świnkę morską Snowflake w Woodgate Valley Urban Farm... że nie chce wyjeżdżać. Ujawnił, że jego dzieci zawsze zapominają posprzątać własną świnkę morską, zostawiając go z tym samego - mówiła wówczas reporterka "The Telegraph", Victoria Ward.

Księżna Kate ma za sobą trudne miesiące

Niedawno księżna Kate poinformowała o zakończeniu chemioterapii. - Ostatnie dziewięć miesięcy były dla nas jako rodziny niesamowicie ciężkie. Życie, jakie znasz, może się zmienić w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po wzburzonych wodach i nieznanej drodze - oznajmiła na Instagramie. Chwilę wcześniej na jej temat wypowiedziała się dawna partnerka księcia Andrzeja. - Film, który nagrała księżna, był po prostu niesamowity. Bardzo mnie poruszył - przekazała, komentując pierwszy film księżnej Kate, w której mówi o nowotworze. - Pokazuje światu, jak ważne są dbałość o siebie i miłość własna, aby móc pomagać innym. Myślę, że to, co robi, jest naprawdę nadzwyczajne! - podkreśliła Sarah Ferguson.