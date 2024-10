Pałac opublikował nowe zdjęcia księcia Williama. W komentarzach gorąco

Kalendarz księcia Williama pęka w szwach. Przyszły król dzieli obowiązki rodzinne między publiczne wystąpienia, a w ostatnim czasie jest to z pewnością o wiele trudniejsze ze względu na chorobę żony. Starszy syn króla Karola III stara się jednak na wszystko znaleźć czas. 15 października do mediów trafiły zdjęcia z jego ostatniego publicznego wyjścia. Książę William pojawił się na wydarzeniu organizowanym przez brytyjski oddział fundacji NFL Foundation. Zdjęcie z tego dnia pojawiło się na oficjalnym profilu księcia i księżnej Walii na Instagramie. W komentarzach istne poruszenie. Wszystko za sprawą wyglądu księcia.

Książę William wciąż zapuszcza brodę. W komentarzach poruszenie

Organizacja NFL Foundation, związana ze słynną ligą amerykańskiego futbolu, zajmuje się pomocą dla młodych ludzi żyjących w trudnych warunkach. 15 października w południowym Londynie zorganizowano wspólne aktywności na boisku, do których dołączył książę William. Syn króla Karola III podczas wizyty miał okazję zagrać w futbol amerykański i pochwalić się swoimi umiejętnościami. Książę Walii wszedł na boisko i jako rozgrywający rzucił pikę, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem zebranych. "Co za rzut" - skandowano na boisku. Zdjęcie z tego wyjątkowego dnia zostało opublikowane na oficjalnym profilu księżnej i księcia Walii na Instagramie. W komentarzach posypały się komplementy. Wygląda na to, że ostatnio krytykowana broda księcia Williama, która jak uważali niektórzy, dodała mu lat, zyskała w końcu uznanie. Komplementom nie było końca. "Książę William w takim wydaniu wygląda niesamowicie przystojnie", "Wow, książę Walii wygląda wprost zachwycająco", "Wybaczcie mi, ale książę William w tej brodzie wygląda jak prawdziwe ciacho" - czytamy w komentarzach. Podobnych opinii było dużo więcej.

Książę William został skomplementowany za rzut. Podziwiano niezwykłą siłę jego ramion

Podczas wizyty na boisku w Kennington Park książę William miał także okazję spotkać się z walijskim graczem rugby - Louisem Reesem-Zammitem, który na początku tego roku zrezygnował ze swojej dotychczasowej aktywności i postanowił zaistnieć w NFL. Książę Walii spotkał się także z Phoebe Schecter, kapitanką reprezentacji Wielkiej Brytanii w piłce nożnej kobiet. W trakcie rozmowy wyznał, że kiedy był młodszy, grywał w futbol amerykański na plaży, ale niezbyt dobrze mu to wychodziło. Schecter stwierdziła, że na boisku poradził sobie doskonale i była pod ogromnym wrażeniem siły jego ramion i wyjątkowo udanego rzutu.