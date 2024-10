Jeszcze kilka lat temu Meghan Markle nie była kojarzona jako żona księcia Harry'ego. Prężnie rozwijała karierę w branży filmowej, a największy rozgłos zapewniła jej produkcja "W garniturach". Serial zyskał spore uznanie widzów, a Markle przez siedem lat wcielała się w rolę prawniczki Rachel Zane. Na ekranie partnerował jej Patrick J. Adams, który zagrał tam Mike'a Rossa - serialowego męża Meghan. Mimo dobrej relacji poza planem serialu ostatecznie przyjaźń nie przetrwała próby czasu. Aktor wyznał jednak, że otrzymał od koleżanki wiadomość, która go zaskoczyła.

Meghan Markle zaskoczyła kolegę po fachu. Wysłała mu pokrzepiającą wiadomość

Markle i Adams spotykali się na planie w "W garniturach" przez lata. Odgrywali tam parę, a ich prywatna relacja była najwyraźniej tak silna, że aktor wraz z żoną zostali zaproszeni na ślub Meghan i księcia Harry'ego w 2018 roku. Aktor przyznał, że po czasie, gdy oboje zrezygnowali z grania w serialu, ich więź osłabła. "Prowadzi teraz zupełnie inne życie z oczywistych i ważnych powodów" - stwierdził Patrick J. Adams, gdy odpowiadał na pytania fanów w serwisie Reddit. Okazuje się, że mimo obowiązków Meghan znalazła chwilę, by pogratulować koledze nowego projektu i wesprzeć go dobrym słowem.

Kiedy usłyszała o podcaście, dostałem uroczego SMS-a, w którym napisała, jak bardzo jest podekscytowana i pytała, jak może nam pomóc

- wyjawił aktor, cytowany przez "Daily Mail". Meghan ma już doświadczenia w kwestii podcastów, gdyż prowadziła własny pod nazwą "Archetypes". "Wspaniale jest nadal mieć takie wsparcie i przyjaźń po tylu latach rozłąki" - dodał. Patrick J. Adams prowadzi podcast "Sidebear" wraz z koleżanką z "W garniturach", Sarah Rafferty. Aktorzy skupiają się tam na omawianiu odcinków serialu, a także opowiadaniu o swoich doświadczeniach oraz dzielą się zakulisowymi historiami.

Czy Meghan Markle pojawi się w podcaście?

Adams i Rafferty w swoim programie przeprowadzają także wywiady z innymi członkami ekipy "W garniturach". Nie da się ukryć, że Meghan Markle była jedną z ważniejszych postaci w serialu, więc wielu z pewnością chciałoby wysłuchać, co ma ona do powiedzenia w związku z produkcją. O sprawę postanowił zapytać magazyn Entertainment Weekly. "Wszyscy są zaproszeni i wszyscy bardzo nas wspierają. To niesamowite" - odpowiedziała Sarah Rafferty.