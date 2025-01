Bruce Willis jest uwielbianym aktorem. Na koncie ma wiele kultowych ról, jak ta z serii filmów "Szklana pułapka", "Szósty zmysł" oraz "Pulp Fiction". Jakiś czas temu wyszło na jaw, że cierpi na afazję i demencję czołowo-skroniową. W trudnym czasie może liczyć na wsparcie rodziny - zarówno byłej żony Demi Moore i ich trzech córek - 31-letniej Tallulah, 33-letniej Scout i 36-letniej Rumer, jak i obecnej ukochanej Emmy Heming Willis z córkami 12-letnią Mabel i 10-letnią Evelyn. Jak podaje WHO, demencja jest coraz powszechniejszym problemem. Oficjalne szacunki wskazują, że liczba pacjentów z diagnozą demencji do 2050 r. będzie wynosić około 160 mln osób. Demi Moore w ostatnich miesiącach ma sporo na głowie, co związane jest z sezonem nagród filmowych. Aktorka wzbudziła spore zainteresowanie po występie w produkcji "Substancja". Gwiazda podczas 82. gali Złotych Globów otrzymała pierwsze wyróżnienie w swojej karierze. Mimo obowiązków zawodowych rodzinę stawia na pierwszym miejscu.

Demi Moore angażuje się w opiekę nad byłym mężem

Demi Moore i Bruce Willis zbudowali silną rację, która przetrwała mimo ich rozwodu. Aktorka co jakiś czas zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia z byłym mężem. Wiadomo też, że stara się pomagać Emmie Heming Willis w opiece nad aktorem. "Z wdziękiem radzi sobie ze wszystkimi nagrodami, jednocześnie dbając o komfort Bruce'a, stawiając go na samym szczycie swoich priorytetów" - zdradził informator RadarOnline.

Pojawiły się spekulacje, uderzające w aktorkę. Część obserwatorów twierdzi, że rodzinne posty zamieszczane w mediach społecznościowych, ukazujące Willisa z Moore, Heming i ich dziećmi, mają być próbą ocieplenia wizerunku. Jednak osoby z ich otoczenia podkreślają, że intencje rodziny są szczere i chcą dzielić się tym, jak teraz wygląda ich rzeczywistość.

Demi nie robi tego dla PR-u. Robi to, ponieważ Bruce zasługuje na to, by czuć się docenionym i otoczonym miłością podczas tego trudnego rozdziału w jego życiu

- wyjawiła osoba z otoczenia aktorki.

W takim stanie jest Bruce Willis. "Komunikacja ogranicza się do..."

Demi Moore cieszy się każdą chwilą spędzoną z Willisem. "Nawet jeśli komunikacja ogranicza się do chichotu lub uśmiechu" - dodał informator. Aktorka już jakiś czas temu wyjawiła, że stan Willisa stopniowo wpływa na jego zdolność do komunikowania się. "Każda chwila z nim jest niezwykle cenna" - podkreśliło źródło. Pomimo intensywnej kariery Demi Moore robi wszystko, aby znaleźć czas dla Willisa, równoważąc hollywoodzkie zobowiązania z obowiązkami rodzinnymi. "To nie jest wygodne dla Demi, aby poświęcać tyle czasu ze swojego harmonogramu, ale uważa to za absolutnie konieczne" - dodał informator.