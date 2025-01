Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez to jedna z najpopularniejszych par w show-biznesie. Niedawno plotkowano o kryzysie w ich związku, ale ostatnie zaangażowanie piłkarza w relacje z ukochaną skutecznie dementuje te doniesienia. Para niedawno świętowała wyjątkową okazję. 27 stycznia Georgina Rodriguez skończyła 31 lat. Z tej okazji Ronaldo opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie i dodał kilka słów od siebie.

Cristiano Ronaldo w czułych słowach o swojej ukochanej. "Oświetla nas twoje światło"

Zanim Georgina Rodriguez stała się jedną z najpopularniejszych WAGs na świecie, ukochana Cristiano Ronaldo pracowała w sklepie z ubraniami i wiodła skromne życie. Para od 2016 roku tworzy szczęśliwą relację, mimo że wielokrotnie wspominano o kryzysach w ich związku. W jednym z wywiadów ukochana piłkarza wspominała ich pierwsze spotkanie. Rodriguez przyznała, że była to miłość od pierwszego wejrzenia i kiedy poznała Ronaldo, uświadomiła sobie, że nigdy wcześniej w swoim życiu nie widziała tak przystojnego mężczyzny. Ostatnio znowu sugerowano, że w relacji pary nie dzieje się dobrze. Wygląda jednak na to, że to jedynie pogłoski. Wylewne wyznanie Ronaldo, które opublikował w sieci z okazji urodzin ukochanej, z pewnością uciszy spekulacje.

Dla mamy, towarzyszki, przyjaciółki, mojej żony... Wszystkiego najlepszego, moja miłości. Twoje światło nas oświetla, a twoja miłość jest zaraźliwa

- napisał piłkarz.

Tak Georgina Rodriguez spędziła 31. urodziny. Ukochana Ronaldo została zasypana prezentami