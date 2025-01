Brad Pitt został zamieszany ws. oszustwa na początku 2025 roku. W rozmowie z francuskim kanałem TF1 53-letni Anne zdradziła, że przez półtora roku miała korespondować z osobą, która podszywała się pod aktora i wyłudziła od kobiety 830 tys. euro. Francuska została oszukana głównie za sprawą sztucznej inteligencji, którą złodzieje wykorzystali, by upewnić ją, że po drugiej stronie telefonu faktycznie znajduje się schorowany i potrzebujący pomocy Pitt. Team hollywoodzkiego celebryty wreszcie zabrał głos w tej sprawie.

Oszustwo na Brada Pitta. Rzecznik aktora komentuje doniesienia

Choć wielu z nas jest świadomych oszustw "na policjanta" czy "na wnuczka", sposób "na Brada Pitta" dotychczasowo był nieznany. Ofiara całej sytuacji opisała dziennikarzom, że osoba podszywająca się pod aktora, była w stosunku do niej przyjaźnie nastawiona, miała wysłuchiwać jej problemów i "wiedziała, jak rozmawiać z kobietami". Początkowo między nią a "Bradem" narodziła się przyjaźń, lecz z czasem wykiełkowało także i mocniejsze uczucie.

"To okropne, że oszuści wykorzystują silną więź fanów z celebrytami" - stwierdził rzecznik Pitta. "To ważne przypomnienie, aby nie odpowiadać na niechciane wiadomości online, zwłaszcza od aktorów, którzy nie są obecni w mediach społecznościowych" - dodał przedstawiciel gwiazdy, ucinając temat.

Uwierzyła, że pomaga choremu celebrycie. Oszust wysyłał jej zdjęcia ze szpitala

Po miesiącach korespondowania "Brad" miał oświadczyć się Anne, przy czym cały czas wymagał od niej wykonywania coraz to wyższych przelewów. Gdy kobieta poinformowała go, że zamierza rozwieść się z mężem, oszust przekonał ją, że cierpi na raka nerki, przez co musi przejść pilną i kosztowną operację. Nie mógł za nią jednak zapłacić, gdyż rozwód z Angeliną Jolie miał wykończyć go finansowo. Na dowód Anne otrzymała serię zdjęć "Brada" ze szpitala - które jak się okazało, były wygenerowane przez AI. Francuska zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustwa, dopiero gdy w mediach pojawiły się zdjęcia prawdziwego Pitta z jego nową partnerką. Niestety zdążyła już przekazać złodziejowi fortunę.



