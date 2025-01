W wyniku tragicznych pożarów w Los Angeles, dobytek stracili nie tylko zwykli mieszkańcy, ale także znani celebryci. Jakiś czas temu informowaliśmy m.in. o doszczętnie spalonej posiadłości Mela Gibsona. Wiadomo już, że do grona poszkodowanych dołączył także Joe Lando, aktor znany z roli Byrona Sully'ego w kultowym serialu "Doktor Quinn". Okazało się, że miał sporo szczęścia i wraz z rodziną mógł liczyć na pomoc koleżanki z planu.

Joe Lando stracił dach nad głową. Wsparcie okazała mu dawna miłość z planu "Doktor Quinn"

O stracie Joe Lando poinformował fanów za pośrednictwem Instagrama. Aktor nie ukrywa, że obecnie najważniejszy jest dla niego fakt, że zarówno on jak jego i najbliżsi są cali i zdrowi. - Zostaliśmy z niczym. Mamy tylko siebie nawzajem - powiedział w krótkim filmie. Po chwili dodał, że w obliczu ogromnej tragedii wsparcie okazała mu jego dawna koleżanka z planu, Jane Seymour. Aktorka, znana z roli Michaeli Quinn postanowiła pomóc koledze i i jego rodzinie, przyjmując ich pod swój dach. - Pozwoliła nam przyjść do swojego domu, otworzyła go dla nas bez wahania i, dzięki Bogu, ofiarowała nam miejsce, gdzie mogliśmy przyjść i spać - przekazał fanom. Choć Lando może mówić o szczęściu mając się gdzie podziać, przyznał jednocześnie, że ostatnie doświadczenia są nieporównywalne z niczym, co wcześniej przeżył. - Nigdy nie przeżyłem czegoś takiego. To nie do opisania. Widzisz w telewizji ludzi, którzy przechodzą przez takie rzeczy, i myślisz: 'O mój Boże, to musi być straszna rzecz. Dzięki Bogu, że to nie ja'. A teraz to my jesteśmy tymi ludźmi - skwitował.

Joe Lando zakochał się w Jane Seymour do szaleństwa. "Nie mogłem liczyć, że odwzajemni moje uczucie"

Przypomnijmy, że Joe Lando i Jane Seymour spotkali się po raz pierwszy na planie serialu "Doktor Quinn" w 1992 roku. Lando szybko zauroczył się w aktorce. - Zawsze podziwiałem Jane Seymour jako aktorkę, a kiedy spotkaliśmy się na planie, po prostu szaleńczo się w niej zakochałem. Niestety, nie mogłem liczyć, że odwzajemni moje uczucie, bo w tym samym czasie poznała Jamesa Keacha... Po prostu mi ją ukradł - wyznał Lando w jednym z wywiadów. Wkrótce piękność z ekranu wyszła za mąż i doczekała się dzieci, a Joe przez długi czas nie mógł pogodzić się z faktem, że jego miłość nie została odwzajemniona.

