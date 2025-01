Nicole Kidman od niedawna przeżywa prawdziwy renesans kariery. W ostatnim roku premierę miało kilka filmów i seriali z udziałem gwiazdy. Aktorka wystąpiła między innymi w thrillerze erotycznym "Babygirl", który przyniósł jej nagrodę na Festiwalu Filmowym w Wenecji oraz szereg nominacji. Na filmowych galach Kidman zazwyczaj pokazuje się w peruce. Jak wyglądają jej naturalne włosy?

Nicole Kidman jest fanką peruk. Jej naturalne włosy mogą was zaskoczyć

Nicole Kidman w przeszłości zdarzyło się przesadzić z medycyną estetyczną. Jakiś czas temu aktorka przestała nadużywać botoksu i postawiła na bardziej naturalny wygląd. Nie dotyczy to jednak włosów. Na galach rozdania nagród aktorka zazwyczaj pojawia się z burzą blond fal. Niekiedy wybiera też proste włosy. Takie uczesania nie mają jednak wiele wspólnego z naturą. Kidman została bowiem obdarzona kręconymi włosami, a na wielkie wyjścia zakłada peruki. Do sieci trafiło nagranie, na którym można zaobserwować jej naturalne pukle. Wielu internautów było zaskoczonych widokiem artystki w naturalnym wydaniu. "Od zawsze zastanawiałam się, jak wyglądają jej naturalne włosy", "Nie wiedziałem, że nosi peruki", "Tęsknię za Nicole z kręconymi włosami" - pisali użytkownicy TikToka. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Nicole Kidman nie potrafiła powstrzymać emocji. Na scenie polały się łzy

Nicole Kidman pojawia się ostatnio na wszystkich najważniejszych filmowych galach. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Palm Springs gwiazda otrzymała nagrodę za rolę w filmie "Babygirl". Podczas przemówienia wspomniała o swojej zmarłej niedawno mamie. Aktorka nie była w stanie powstrzymać łez. - Dziękuję za danie mi szansy powiedzenia "to dla mojej mamy". Cała moja kariera była dla mojej mamy i mojego taty, których teraz nie ma. Nadal będę pracować i dawać światu to, co najlepsze, ponieważ kocham to, co robię i kocham was wszystkich. Jestem bardzo wdzięczna za przywilej bycia częścią społeczności filmowej - mówiła ze sceny.