6 stycznia Jennifer Lopez i Ben Affleck sfinalizowali rozwód. Już od kilku miesięcy w mediach było głośno o ich rozstaniu. Para w 2021 roku wróciła do siebie po kilkunastu latach przerwy. Wszyscy byli przekonani, że to znak, że Lopez i Affleck są sobie przeznaczeni i nie pozwolą, aby ich związek ponownie się rozpadł. Stało się jednak inaczej i po dwóch latach od kameralnej ceremonii ślubnej w Las Vegas wokalistka złożyła papiery rozwodowe. Jako przyczynę rozstania podała różnice nie do pogodzenia. W końcu udało się dopełnić formalności.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke o darciu kotów z byłymi partnerami. "Współczuję ich dzieciom"

Rozwód Jennifer Lopez i Bena Afflecka w końcu sfinalizowany. "Ona chce w końcu zamknąć ten rozdział"

20 sierpnia 2024 roku Jennifer Lopez do sądu w Los Angeles złożyła wniosek o unieważnienie małżeństwa. Wokalistka zrezygnowała z prawnika i nie chciała zasądzenia alimentów dla żadnej ze stron ani podziału kosztów adwokackich. 6 stycznia para w końcu sfinalizowała rozwód. Osoba z otoczenia Jennifer Lopez wyznała w rozmowie z magazynem "People", że małżeństwo z Benem Affleckiem okazało się zupełnie czym innym, niż oczekiwała.

Bajka, którą jej obiecano, ostatecznie zamieniła się w koszmar

- mówi źródło serwisu. Znajomy gwiazdy dodał także, że Lopez cieszy się, iż sprawa dobiegła końca. - Jest w naprawdę w dobrym miejscu i chce po prostu raz na zawsze zamknąć ten rozdział swojego życia - czytamy na łamach magazynu. Affleck podobno również bardzo dobrze sobie radzi i skupia się na nowym wyzwaniu zawodowym. Kręci właśnie kolejny film ze swoim wieloletnim przyjacielem Mattem Damonem.

ZOBACZ TEŻ: Doda w szoku. Nie może uwierzyć, co wydarzyło się w ciągu kilkunastu godzin

Jennifer Lopez i Ben Affleck nadal utrzymują kontakt. Para ma ważny powód

Co ciekawe, zaledwie dzień przed sfinalizowaniem rozwodu Jennifer Lopez wpadła do posiadłości Bena Afflecka w Los Angeles z dzieckiem, 16-letnim Emme. Dzieci Lopez są bardzo zżyte z dziećmi Bena Afflecka i parze zależy, aby nie musiały ponosić konsekwencji decyzji rodziców. - Ich dzieci uwielbiają spędzać razem czas i para robi wszytko, aby były szczęśliwe. Jak na razie żadne z nich nie ma prawa jazdy, więc Ben i Jennifer będą ułatwiać im te spotkania, podwożąc je do swoich domów. Jedno jest pewne, to koniec i para nie wróci już do siebie - donosi informator magazynu "People".