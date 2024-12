Nie żyje gwiazda "Romea i Julii". Miała 73 lata

Olivia Hussey Eisley zyskała największą popularność dzięki udziałowi w filmie "Romeo i Julia" z 1968 roku, w którym wcieliła się w tytułową bohaterkę. Dzięki tej produkcji gwiazda otrzymała nagrodę Złotego Globu. Na Instagramie pojawił się niezwykle poruszający wpis informujący o śmierci aktorki.

Zmarła gwiazda "Romea i Julii". O jej śmierci poinformowano w mediach społecznościowych

Olivia Hussey Eisley wcieliła się w rolę Julii w ekranizacji dramatu Szekspira w 1968 roku, dzięki czemu zyskała popularność. W castingu pokonała wówczas 500 aktorek. Miała wtedy 15 lat. Za tę rolę gwiazda otrzymała nagrodę Złotego Globu. W produkcji u jej boku mogliśmy zobaczyć 16-letniego Leonarda Whitinga. Niestety, filmowa Julia Kapuleti zmarła. O śmierci Olivia Hussey Eisley dowiedzieliśmy się za pośrednictwem wpisu na Instagramie aktorki. "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Olivii Hussey Eisley, która 27 grudnia odeszła spokojnie do domu w otoczeniu swoich najbliższych. Olivia była niezwykłą osobą, której ciepło, mądrość i czysta dobroć dotykały życia wszystkich, którzy ją znali" - czytamy.

"Życie Olivii było pełne pasji, miłości i poświęcenia sztuce, duchowości i życzliwości wobec zwierząt. Olivia zostawia kochającą rodzinę – swoje dzieci, Alexa, Maxa i Indię, 35-letniego męża Davida Glena Eisleya i wnuka Greysona, oraz dziedzictwo miłości, które na zawsze pozostanie w naszych sercach" - dodano. "Ponieważ opłakujemy tę ogromną stratę, świętujemy również trwały wpływ Olivii na nasze życie i branżę filmową. Dziękujemy za wasze myśli i modlitwy w tym trudnym czasie i prosimy o prywatność, ponieważ opłakujemy stratę naprawdę wyjątkowej duszy" - przekazano.

Adaptacja szekspirowskiego dramatu nie obyła się bez kontrowersji

Po ogromnym sukcesie Hussey Eisley zagrała jeszcze w takich filmach jak: "Śmierć na Nilu", "Czarne święta" oraz "Wirus". Pojawiła się również w serialach. Mogliśmy ją zobaczyć w "Jezusie z Nazaretu", a także "Napisała: Morderstwo". Na początku 2023 roku Hussey i Whiting zdecydowali się na wystosowanie pozwu przeciwko wytwórni Paramount. Aktorzy twierdzili, że zostali zmuszeni do odegrania nagiej sceny w produkcji "Romeo i Julii". "W latach 60. [Hussey i Whiting] byli dziećmi. Nie rozumieli, co się dzieje i co ich spotka" - przekazał mediom ich prawnik. Reżyser filmu miał im powiedzieć, że albo pokażą się nago przed kamerą, albo ich kariera ucierpi. Ostatecznie pozew został oddalony.