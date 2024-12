Adriana Lima ma już za sobą jeden nieudany związek. Modelka rozstała się z koszykarzem NBA Marko Jariciem. Para ogłosiła rozstanie w 2016 roku. Byli razem siedem lat. Doczekali się nawet dwójki dzieci. Celebrytka nie zwątpiła jednak w miłość. Jakiś czas później odnalazła szczęście w ramionach amerykańskiego producenta filmowego. Lima i Lemmers tworzyli naprawdę piękną parę, a jak się okazuje, od niedawna tworzą małżeństwo. Spójrzcie na ten cudowny kadr.

Adriana Lima wzięła ślub! Wszyscy patrzą na pierścień. Jest zjawiskowy

"Oficjalnie pani Lima Lemmers, w skrócie Limers" - pisała zadowolona modelka na swoim profilu na Instagramie. Na opublikowanym zdjęciu widzimy splecione dłonie zakochanych. Zagraniczne media spekulują, że ceremonia odbyła się w Abu Zabi, gdzie w ostatnim czasie przebywała modelka. To, co od razu rzuca się w oczy, to potężny pierścień z brylantem. Trzeba przyznać, że pan młody się naprawdę postarał. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii. Niedawno para podzieliła się inną radosną nowiną. W sierpniu ubiegłego roku Adriana Lima i Andre Lemmers powitali na świecie swojego syna, Cyana. "Cyjan to kolor pomiędzy zielenią i błękitem oraz kolor wód na Bora Bora i Malediwach, miejscach, do których chcemy się wybrać na rodzinny wyjazd. Cyjan to teraz nasz ulubiony kolor... Kolor oczu naszego synka. Witaj w naszym świecie" - pisała.

Adriana Lima o macierzyństwie. "Robię to krok po kroku"

Modelka nie ukrywa, że macierzyństwo wiąże się z wieloma wyzwaniami. Lima stara się jednak podchodzić do wszystkiego ze stoickim spokojem. "Uczę się dzień po dniu. Każdy dzień to inna historia. Nie ma podręcznika do macierzyństwa. Gdy dzieci dorastają, wchodzą w kolejne etapy swojego życia. Mam jeszcze dziecko i mam nastolatka, więc każdego dnia mam do czynienia z różnymi rzeczami i z różnymi sytuacjami. Chciałabym móc powiedzieć ci coś magicznego, jakąś radę, ale po prostu robię to krok po kroku" - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z magazynem "Bazaar".