Timothée Chalamet i Kylie Jenner już wiele razy zostali przyłapani na czułościach w miejscach publicznych. Wielu zaskoczyło to połączenie, ale jak możemy zauważyć po najnowszych zdjęciach, w relacji influencerki i gwiazdora układa się jak najlepiej.

Timothée Chalamet i Kylie Jenner w eleganckim wydaniu. Pojawili się na imprezie

Jedną z najgorętszych zagranicznych par widziano podczas wydarzenia promującego film biograficzny o Bobie Dylanie. Produkcja jest kręcona w Los Angeles. Timothée Chalamet i Kylie Jenner udali się do Dolby Theatre tuż po premierze "A Complete Unknown", gdzie aktor wcielił się w samego Dylana. Oficjalna premiera filmu została zaplanowana na 18 grudnia. Gwiazdorska para była w doskonałych humorach na afterparty. Mało tego, na filmie z wydarzenia widać także mamę Jenner, czyli Kris Jenner. Informator portalu TMZ twierdzi, że przez większość wieczoru gwiazdorski duet miał hamować się w czułościach, ale w pewnym momencie Chalamet i Jenner mieli się pocałować. Wygląda na to, że między nimi cały czas iskrzy.

Timothée Chalamet i Kylie Jenner na początku znajomości. Tak opisała ich ekspertka

Swego czasu portal Daily Mail skonsultował relację gwiazd ze specjalistką od mowy ciała. Judi James przeanalizowała zachowanie duetu podczas oglądania US Open, co było jednocześnie jednym z ich pierwszych publicznych wyjść jako para. O tym dniu mówiły wszystkie zagraniczne media. Ekspertka zaznaczyła w swojej ocenie, że Jenner miała być wtedy "bardziej zaangażowana", a Chalamet chciał się tylko "dobrze bawić". James oceniła, że wówczas para "nie była w tym samym miejscu", jeśli chodzi o relację. Jenner miała "naciskać, by ich relacja rozwijała się trochę szybciej". Obecnie aktor i influencerka częściej pokazują się publicznie, choć nie tak często, jak robiła to Kylie Jenner z poprzednim partnerem, Travisem Scottem, z którym rozstała się po kilku latach burzliwego związku. Jenner doczekała się z muzykiem dwójki dzieci - córki Stormi oraz syna o imieniu Aire, który urodził się w 2022 roku.