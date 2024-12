Elton John od jakiegoś czasu ma poważne problemy ze zdrowiem. Na przestrzeni lat 77-letni artysta zmagał się z różnymi schorzeniami. W sierpniu 2024 roku dopadła go infekcja. Wobec tego wokalista stracił wzrok w prawym oku. Co więcej, jego lewe oko również nie ma się dobrze. Ostatnio Elton John wyznał, na kogo mógł liczyć w trudnych chwilach.

Elton John stracił wzrok. Ta osoba stała przy nim pomimo przeciwności losu

Pomimo trudności w życiu, Elton John dał radę pojawić się na gali charytatywnej w Wielkiej Brytanii. Okazją była londyńska premiera musicalu "Diabeł ubiera się u Prady". 77-latek skomponował do niej muzykę. W trakcie wydarzenia Elton John miał czas na swoją przemowę. Postanowił nawiązać do stanu zdrowia. Przy okazji podziękował wyjątkowej osobie. Był nią jego mąż, David Furnish. "Jak niektórzy z was mogą wiedzieć, miałem problemy, a teraz straciłem wzrok. Nie byłem w stanie zobaczyć występu, ale bardzo mi się podobał. Mojemu mężowi, który był dla mnie opoką, ponieważ nie mogłem przybyć na wiele prapremier. Ciężko mi to zobaczyć, ale uwielbiam tego słuchać i kurczę, ale dobrze to dzisiaj brzmiało. Okej. Dziękuję za przybycie!" - mówił Elton John, cytowany przez BBC.

Elhon John ma poważne problemy zdrowotne. Wyznał szczegóły

Elton John jakiś czas temu wystąpił w programie "Good Morning America". Tam otworzył się na temat problemów ze wzrokiem. - W lipcu straciłem wzrok na prawe oko z powodu infekcji złapanej na południu Francji. Teraz minęły już cztery miesiące, odkąd nie widzę. Dodatkowo moje lewe oko nie jest w najlepszej formie - powiedział przed kamerami. Dodał, jak wygląda jego codzienna rzeczywistość. - Jestem teraz uwięziony, ponieważ mogę wyjść i udzielić wywiadu, ale wchodząc do studia i nagrywając, sam nie wiem. Nie widzę nawet tekstu. [...] Nic nie widzę, nic nie mogę przeczytać, nic nie mogę obejrzeć -powiedział w programie. Podkreślił, że robi wszystko, aby sytuacja się polepszyła.