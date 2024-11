Liam Payne zmarł tragicznie 16 października 2024 roku. Piosenkarz wypadł z okna jednego z argentyńskich hoteli. Prokuratora ustaliła, że były wokalista "One Direction" nie popełnił samobójstwa. W sprawie śmierci Liama Payne'a zostały oskarżone trzy osoby. Mimo że tragedii minął już ponad miesiąc, pogrzeb odbył się dopiero 20 listopada. Wszystko przez trwające śledztwo oraz fakt, że rodzina musiała sprowadzić ciało 31-latka do Londynu. Jak podają brytyjskie media, uroczystości pogrzebowe zaczęły się o godzinie 13.00 czasu lokalnego. Ceremonia była niezwykle zruszająca.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmierć Ledgera łączono z rolą "Jokera". Jakubik po "Wołyniu" miał koszmary. Granie w tych filmach przypłacili zdrowiem

Pogrzeb Lima Payne'a. Na cmentarzu pojawiły się wieńce z poruszającymi napisami

Zmarłego muzyka na pogrzebie pożegnała nie tylko rodzina i przyjaciele, ale także tłum gwiazd. Wśród żałobników obecni byli koledzy Liama Payne'a z One Direction. Na uroczystości nie zabrakło również partnerki wokalisty - Kate Cassidy. W kondukcie żałobnym szła również Cheryl Cole, z którą Liam był związany do 2018 roku, a z którą doczekał się syna. Przypomnijmy, że Bear Grey przyszedł na świat w 2017 roku. Chłopiec we wzruszający sposób postanowił oddać cześć zmarłemu ojcu. Pozostawił na grobie ojca wiązankę z białych róż. Kwiaty zostały ułożone w ten sposób, by powstał napis "Daddy" (tatuś - pol.). Podobną wiązankę z czerwonych róż z napisem "Son" (syn - pol) umieścili obok rodzice Liama. Obie wiązanki wzruszyły żałobników. Zdjęcia z cmentarza i wiązanki z napisem "Daddy" znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu. Warto zwrócić uwagę, że obok grobu znalazła się też wiązanka ułożona w kształt kręgli.

Pogrzeb Lima Payne'a. Wzruszająca oprawa

Ciało Liama spoczęło w ciemnoniebieskiej trumnie ze srebrnymi uchwytami. Trumna została przyozdobiona białymi różami. Przewieziono ją pod kościół powozem, do którego zaprzęgnięto dwa białe konie. Później została podniesiona przez żałobników i wniesiona do świątyni. Jak podaje poprtal The Sun, gdy ojciec Liama Geoff Payne i jego matka Karen pojawili się przed kościołem i stanęli za księdzem, zapadła cisza.