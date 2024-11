Melania Trump nie wikła się w polityczne przepychanki. Nie pokazywała się przy mężu, gdy ten prowadził kampanię wyborczą. Gdy został wybrany przez Amerykanów na 47. prezydenta, pojawiła się jednak na wiecu, by uczcić wygraną ukochanego. Została tam gorąco przyjęta. - Nowy Jork i Ameryka potrzebują z powrotem swojej magii - przemówiła. Melania, mimo że teraz kojarzona przede wszystkim jako żona Donalda Trumpa, ma za sobą bogatą karierę w modelingu. Na zdjęciach sprzed lat trudno ją rozpoznać!

Melania Trump była modelką. Na starych zdjęciach jest nie do poznania!

Melania Trump urodziła się w słoweńskiej części byłej Jugosławii. To właśnie tam dostrzeżono, że ma w sobie potencjał. Jako nastolatka rozpoczęła pracę w modelingu. Podpisała kontrakt z agencją z Mediolanu i i tak zaczęła się jej międzynarodowa kariera. Występowała na wybiegach we Włoszech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Pojawiła się na okładkach m.in. "Vogue" oraz "Harper’s Bazaar". W sieci można znaleźć wiele zdjęć z końca lat 80., które pochodzą z sesji zdjęciowych Melanii. Na wielu fotografiach sprzed lat nie przypomina siebie. Trudno byłoby ją rozpoznać!

Tak Melania Trump poznała męża

Melania Trump wcześniej znana była pod nazwiskiem Knauss. Męża poznała we wrześniu 1998 roku. Pojawiła się bowiem na imprezie, która odbywała się w klubie Kit Kat Club przy Times Square w Nowym Jorku. Wówczas miliarder był w separacji z drugą żoną, Marlą Maples, z którą sfinalizował rozwód w 1999 roku. Początkowo Melania miała pewne wątpliwości co do Donalda, który miał opinię kobieciarza. "Na tę imprezę przyszedł z dziewczyną. Kiedy zapytał mnie o numer, odmówiłam. On odpowiedział, że jeśli go podam, to na pewno do mnie zadzwoni. Pomyślałam wtedy, że jest kobieciarzem. Taką miał opinię" - wspominała o pamiętnym wieczorze. Relacją Melanii i starszego o 24 lata biznesmena szybko zainteresowały się media. Trump oświadczył się ukochanej w 2004 roku, a na początku 2005 roku para zdecydowała się na ślub. Wesele odbyło się w luksusowej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Zakochani doczekali się jednego syna - Barrona Williama, który w tym roku skończył 18 lat.