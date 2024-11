W sondażach Donald Trump i Kamala Harris idą łeb w łeb i naprawdę trudno jest przewidzieć, jak zakończy się wyborczy wieczór w USA. Kandydat Partii Republikańskiej z rana pojawił się w jednym z lokali wyborczych na Florydzie. W jego opinii sprawa jest już przesądzona - Czuję się bardzo pewny. Wyszliśmy dziś na bardzo duże prowadzenie. To była świetna kampania, chyba najlepsza z tych trzech. Świetnie sobie poradziliśmy w pierwszej, o wiele lepiej niż w drugiej, a to jest najlepsza. Myślę, że mieliśmy bardzo dobrą kampanię - powiedział zgromadzonym dziennikarzom. My zwróciliśmy uwagę na stylizację byłej pierwszej damy USA. O opinię poprosiliśmy ekspertkę.

Melania Trump postawiła na Polka Dots

W rozmowie z Plotkiem stylizację Melanii Trump oceniła Marta Wiktoria Wolniak. To modowa ekspertka i historyczka sztuki. W jej opinii byłej pierwszej damie nie można odmówić poczucia gustu. - Ona zawsze dobrze wyczuwała trendy. Zawsze dbała też o jakość rzeczy, które miała na sobie. Ta stylizacja jest jednak bardzo zachowawcza, biorąc pod uwagę jej wcześniejsze stylizacje. Myślę, że tu nie ma przypadków i to było zamierzone. Melania założyła letnią sukienkę Polka Dots, czyli w kropeczki. To ukłon w stronę Ameryki lat 60. Na tym jej z pewnością zależało, żeby wyglądać jak taka amerykańska żona z lat 60. - stwierdziła stylistka. - Nie jest to szczyt mody, ale jest to zamierzona stylizacja. Adekwatna do męża. Mam nadzieję, że kobiety zawsze będą mogły być sobą przy swoich mężach - dodała Marta Wiktoria Wolniak. Omawianą stylizację znajdziesz w galerii na górze strony.

