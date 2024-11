Elon Musk jest jedną z najbogatszych osób na świecie. Miliarder stworzył takie przedsiębiorstwa jak PayPal, SpaceX czy Tesla. Jakiś czas temu zdecydował się także na zakup Twittera i przemianował go na X. Biznesmen nie ukrywa swojej sympatii do kandydata na prezydenta USA, Donalda Trumpa i chętnie bierze udział w spotkaniach promujących 78-latka. Z uśmiechem przyklejonym do twarzy zachęca do głosowania na kandydata republikanów. Nie da się ukryć, że uzębienie Muska nie przypomina już tego sprzed lat. O sprawę postanowiliśmy zapytać ekspertkę, Emmę Kiworkową z Villa Nova Dental Clinic. Co przy zębach majstrował przedsiębiorca?

Elon Musk przeszedł metamorfozę. Jego uśmiech wygląda zupełnie inaczej

Ludzie coraz częściej decydują się na poprawienie wyglądu, szczególnie, że przez ostatnie lata medycyna estetyczna znacząco "poszła do przodu". W tej kwestii nie było inaczej u właściciela serwisu X. Elon Musk postanowił zadbać o uzębienie, co widać na pierwszy rzut oka. O profesjonalną opinię postanowiliśmy zapytać Emmę Kiworkową z Villa Nova Dental Clinic, która specjalnie dla Plotka oceniła, jakim zabiegom mógł się poddać miliarder.

Myślę, że w młodości przeszedł leczenie ortodontyczne i być może za skutek tego została diastema czyli ta szpara między jedynkami

- zaznaczyła ekspertka. - Być może po zakończonym leczeniu doszła także stomatologia estetyczna z drobnymi korektami, trudno mi powiedzieć czy był bonding (zabieg odbudowy zębów - przyp. red.) czy nie - oceniła.

