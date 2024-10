Żona Bruce'a Willisa ujawnia. To był pierwszy objaw choroby aktora

Gwiazdor "Szóstego zmysłu", "Pulp fiction", "Piątego elementu" oraz "12 małp" od 2022 roku żyje z ciężką chorobą - demencją czołowo-skroniową. W tej sytuacji wspiera go rodzina - zarówno była żona Demi Moore i ich trzy córki - Tallulah, Scout i Rumer, jak i obecna żona Emma Heming i ich córki Mabel i Evelyn.

Żona wspomina. Jeden objaw zaważył o badaniach i diagnozie

Wszyscy członkowie rodziny Willisa od czasu do czasu publikują w mediach społecznościowych zdjęcia z aktorem czy odpowiadają na pytania mediów, jak czuje się aktor. Ostatnio Emma Heming zdradziła, co sprawiło, że zaczęli się niepokoić stanem Willisa - chodzi o jeden objaw. Jak podaje The Mirror, brytyjsko-amerykańska modelka przyznała, że w przypadku jej męża wszystko zaczęło się od mowy. Aktor jako dziecko bardzo się jąkał. W college'u spotkał nauczyciela sztuk teatralnych, który miał wówczas powiedzieć Willisowi, że "ma coś, co mu pomoże". - Na tych zajęciach Bruce zdał sobie sprawę, że potrafi zapamiętać scenariusz i móc go wypowiedzieć bez jąkania. To jest coś, co pchnęło go do aktorstwa - opowiedziała, dodając, że Bruce "zawsze się jąkał", ale "doskonale to maskował". Został skierowany na badania wtedy, gdy jego mowa zaczęła się zmieniać.

Kiedy jego język zaczął się zmieniać, wydawało się, że to tylko część jąkania, to był po prostu Bruce. Nigdy, nawet za milion lat, nie pomyślałabym, że u tak młodego człowieka będzie to forma demencji

– powiedziała podczas rozmowy z Town & Country. Emma dodała, że choroba aktora była często "błędnie diagnozowana, źle rozumiana lub pomijana, dlatego postawiono diagnozę dopiero po kilku latach". I choć mowa Willisa całkowicie się zmieniła, warto przypomnieć, że córka aktora Tallulah w jednym z wywiadów wyraziła wdzięczność za to, że sprawność fizyczna jej ojca nie uległa pogorszeniu.

Demi Moore zapytana o stan zdrowia Bruce'a Willisa. Przekazała zaskakujące wieści

Demi Moore promuje właśnie film "Substancja", w którym zagrała jedną z głównych ról. Podczas wywiadu na Hamptoms Film Festival zapytano ją m.in. o stan zdrowia byłego męża, Bruce'a Willisa. W trakcie panelu dyskusyjnego wyjawiła, że choroba jej byłego partnera na szczęście nie postępuje. - Choroba jest czymś, na co nie mamy wpływu. Trzeba ją po prostu w pełni zaakceptować - zaczęła.

Na tym etapie, w którym jest obecnie, Bruce jest stabilny. Mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy mogli dzielić się tym, co mamy

- dodała.