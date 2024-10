Rodzina Liama Payne'a oddała mu hołd. Słowa, które rozdzierają serce

16 października 2024 roku media obiegły tragiczne wieści na temat śmierci 31-letniego Liama Payne'a, jednego z byłych wokalistów popularnej na całym świecie grupy One Direction. Celebryta zmarł w wyniku upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Jako pierwsza wieści o tragicznym wypadku opublikowała argentyńska gazeta "La Nation". Wiadomość o niespodziewanej śmierci Payne'a odbiła się szerokim echem w mediach. Fani nadal nie mogą uwierzyć w to, co się stało.

Rodzina Liama Payne'a oddała hołd muzykowi. "Na zawsze pozostanie w naszych sercach"

Rodzina tragicznie zmarłego Liam Payne'a pogrążona jest w żałobie. Jak przekazała stacja BBC, bliscy muzyka napisali kilka słów po jego śmierci i oddali mu hołd. Podkreślili, jak niezwykłym człowiekiem był wokalistą i poprosili, aby w tak przykrym dla nich czasie uszanować ich prywatność i przestrzeń, której potrzebują na żałobę. Z pewnością nadchodzące miesiące będą dla nich wyjątkowo trudne. Niespodziewana śmierć 31-latka była dla wszystkich ogromnym szokiem.

Jesteśmy załamani. Liam na zawsze pozostanie w naszych sercach. Będziemy pamiętać go jako dobrą, zabawną i dzielną duszę. W tym trudnym czasie jako rodzina wspieramy się najlepiej, jak potrafimy, ale chcielibyśmy prosić o uszanowanie naszej prywatności

- napisano w oświadczeniu.

Mama Harry'ego Stylesa opublikowała wstrząsający wpis. Trzy słowa wystarczyły, aby wyrazić ból

Liam Payne wraz z Louisem Tomlinsonem, Niallem Horanem, Zayanem Malikiem i Harrrym Stylesem był członkiem One Direction. Zespół cieszył się ogromną popularnością na całym świecie. Kilka lat temu grupa podjęła decyzję o zawieszeniu działalności. Członkowie One Direction rozpoczęli solowe kariery, ale fani nadal mieli nadzieję na wielki powrót zespołu. Mama Harry'ego Stylesa bardzo dobrze znała Payne'a, bo dorastał razem z jej synem. Po tym, jak wiadomość o jego śmierci obiegła media, kobieta opublikowała na Instagramie emotikonę złamanego serca. Do obrazka dodała krótki i bardzo poruszający opis. "To tylko chłopiec…" - napisała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.