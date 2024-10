15 października 2024 roku w Nowym Jorku odbył się pokaz marki Victoria's Secret. To wyjątkowe i wyczekane wydarzenie, bo pokaz powrócił po sześciu latach przerwy. W tym czasie pracowano nad zmianami wizerunkowymi. Wcześniej zarzucano marce m.in. brak inkluzywności. Na wybiegu pojawiały się jedynie bardzo szczupłe modelki wpisujące się w jeden kanon urody. Wygląda na to, że marka odrobiła pracę domową celująco. Tym razem podczas wydarzenia pojawiły się nie tylko modelki różnych rozmiarów, ale także różnych grup wiekowych. Jedną z gwiazd tego wieczoru była Ashley Graham.

Ashley Graham zachwyciła na wybiegu Victoria's Secret. Spójrzcie na te skrzydła

Ashley Graham to jedna z najpopularniejszych modelek plus size. To pierwszy raz w historii marki Victoria's Secret, kiedy do pokazu zaproszono modelki o różnych kształtach. Graham dumnie przechadzała się po wybiegu i zachwyciła publiczność. Modelka miała na sobie komplet z czarnej koronki. Całość uzupełnił delikatna koronkowa narzutka i słynne skrzydła. Tym razem wybrano czarne, które miały na sobie aplikację ze złotych kwiatów. W takim wydaniu modelka prezentowała się spektakularnie, więc nic dziwnego, że publiczność wyjątkowo entuzjastycznie podeszła do jej debiutu. Podczas pokazu pojawiło się mnóstwo gwiazd ze świata mody. Sprawdźcie, kto jeszcze przeszedł się po słynnym wybiegu.

Victoria's Secret zaprosiła na pokaz największe gwiazdy wybiegów

Największymi gwiazdami pokazu Victoria's Secret były siostry Hadid. Gigi Hadid, która już w 2015 roku miała okazję współpracować z marką, otworzyła cały pokaz. Modelka miała na sobie komplet atłasowej bielizny w kolorze pudrowego różu. Najbardziej spektakularnym elementem jej kreacji były ogromne skrzydła, którymi mogła poruszać za pomocą specjalnego mechanizmu. Z kolei jej dawno niewidziana na wybiegach siostra, Bella miała okazję zamknąć cały pokaz. Modelka, która ze względów zdrowotnych przez jakiś czas nie pojawiała się na wybiegach, miała na sobie krwiście czerwony komplet i spektakularny płaszcz z piętrzących się warstw tiulu. W kwestii inkluzywności marka nie zawiodła. Na pokazie pojawiły się dojrzałe modelki takie jak Kate Moss, Carla Bruni, Eva Herzigova, czy Tyra Banks. Swoją obecnością zaskoczyły Alessandra Ambriosio i Adriana Lima, które przez wiele lat były związane z marką, ale jakiś czas temu ogłosiły koniec współpracy. Wygląda na to, że ich wspólna przygoda jeszcze się nie skończyła.