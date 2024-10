Nicole Kidman od śmierci matki nie pojawiała się publicznie. Wiadomo, że aktorka była ze swoją rodzicielką niezwykle związana i bardzo przeżyła moment jej odejścia. Wyjątek zrobiła dopiero podczas Paryskiego Tygodnia Mody. Niestety, podczas pozowania do zdjęć doszło do dość... niestandardowej sytuacji. Kidman, uchodząca w środowisku za dość "zimną", wybuchła jak wulkan i pokłóciła się z koleżanką po fachu, Salmą Hayek.

REKLAMA

Zobacz wideo Nicole Kidman daje się uwieść w "Babygirl"

Nicole Kidman nie spodobało się zachowanie Salmy. "Nie potrzebuję rad"

W zeszłym miesiącu w Paryżu, jak co roku odbył się Paris Fashion Week. Nicole Kidman wybrała się na pokaz Balenciagi. Tam zasiadła w pierwszym rzędzie obok Francoisa Henri Pinaulta - męża Salmy Hayek i Anny Wintour - redaktor naczelnej amerykańskiej "Biblii Mody" - Vogue'a. Niestety, przed samym pokazem doszło do niemiłej sytuacji między nią a Salmą. Aktorki stały przed fotografami wraz z Katy Perry, kiedy doszło do ostrej sprzeczki, najwyraźniej w związku z tym, że Hayek dotknęła blond gwiazdy, gdy poproszono je o to, by wspólnie zapozowały do zdjęcia. Po odepchnięciu jej ręki Nicole odwróciła się tyłem, po czym ponownie obróciła się w stronę Salmy i palcem kazała jej się "zatrzymać". Następnie Kidman odwróciła się w stronę Katy Perry, pocałowała ją w policzek po to, by ostatecznie zwrócić się ponownie w kierunku Salmy, powiedzieć jej kilka niemiłych słów, które nie do końca słychać. Sama Hayek wyglądała na zmartwioną całą sytuacją.

Internauci byli poruszeni. Burza w sieci

Wideo, na którym widać sytuację trafiło do sieci i od razu wywołało burzę. "O Boże, napięcie można ciąć nożem" - komentowali internauci. Fani byli podzieleni w związku z zachowaniem Kidman. Jedna z komentatorek grzmiała na TikToku: "Dlaczego Nicole jest taka niegrzeczna?". Ale inna osoba, tym razem na Reddicie wykazała się większym zrozumieniem dla aktorki: "Rozumiem, że Salma prawdopodobnie próbowała namówić ją, aby pozowała do kamer, ale niektórzy ludzie nie lubią, gdy się ich dotyka, niezależnie od sytuacji i trzeba to uszanować".