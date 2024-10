Diddy stawił się na przesłuchaniu. Dantejskie sceny przed budynkiem sądu

Diddy przebywa w areszcie od 16 września. Jest podejrzewany m.in. o handel ludźmi i stworzenie "przedsiębiorstwa przestępczego". Raper oczekuje na proces w Metropolitan Detention Center na nowojorskim Brooklynie - jego prawnicy kilkukrotnie bezskutecznie ubiegali o zwolnienie go za kaucją. 10 października Diddy stawił się na pierwszym przesłuchaniu. W sądzie pojawiła się także jego matka oraz dzieci.

Diddy stawił się na pierwszym przesłuchaniu

Jak podaje "Daily Mail", przed budynkiem sądu stawił się tłum ludzi, którzy krzyczeli w stronę członków rodziny Diddy'ego. "Janice, twój syn jest bandytą i zasługuje, żeby go zamknąć" - krzyczał jeden z mężczyzn. Raper wszedł z kolei do budynku sądu bocznymi drzwiami. Po wejściu objął swoich obrońców. Jak dowiedział się serwis eonline.com, prowadzący sprawę sędzia Arun Subramanian przekazał, że proces Diddy'ego rozpocznie się 5 maja. Kolejne spotkanie ma odbyć się w grudniu, a obydwie strony mają czas do lutego, aby wnieść ewentualne wnioski.

