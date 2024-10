Zespół The Mamas & the Papas przed laty cieszył się międzynarodową sławą. Największą popularność przyniósł im hit "California Dreamin’", który do dziś często możemy usłyszeć na antenach stacji radiowych. W skład grupy wchodzili: Denny Doherty, Cass Elliot, Michelle Phillips i John Phillips. Ostatni z wymienionych muzyków skrywał mroczny sekret. Prawda została ujawniona po latach przez jego córkę.

John Phillips z The Mamas & the Papas wykorzystywał własną córkę. "Nie pamiętam, jak to się zaczęło"

Dzieciństwo Mackenzie Phillips znacznie odbiegało od standardowego. Aktorka od najmłodszych lat miała styczność z narkotykami. Prawdziwy koszmar zaczął się jednak, kiedy była 17-letnią dziewczyną. To wtedy została po raz pierwszy wykorzystana seksualnie przez własnego ojca. Dziewczyna przez niemal dekadę trwała w kazirodczym związku. Prawdę wyznała dopiero po latach na łamach wstrząsającej autobiografii "High on Arrival". Wspomnienia ostały wydane, gdy Phillips miała już 49 lat. "Obudziłam się tamtej nocy po omdleniu i odkryłam, że uprawiam seks z własnym ojcem. Nie pamiętam, jak to się zaczęło ani, na szczęście, jak się skończyło... Czy to był pierwszy raz? Czy zdarzyło się to wcześniej? Nie wiedziałam i nadal nie wiem. Mogę tylko powiedzieć, że po raz pierwszy byłam tego świadoma - wspomina w swojej książce Mackenzie.

"Przez chwilę trwałam w okropnej prawdzie, a potem z powrotem pogrążyłam się w zamroczeniu. Twój ojciec powinien cię chronić. Twój ojciec powinien cię chronić, a nie p******ć" - dodaje. Pomimo iż młoda aktorka była w tym czasie otoczoną mnóstwem ludzi gwiazdą sitcomu "One Day at a Time", nie miała tak naprawdę bliskiej osoby, której mogłaby się zwierzyć. Dziewczyna nie potrafiła powiedzieć dość i zakończyć toksycznej relacji. Zamiast odciąć się od ojca, wyruszyła w trasę z zespołem The Mamas & the Papas, podczas której wpadła w nałóg kokainowy. Zamroczenie narkotykowe sprawiło, że nadal trwała w chorym związku z własnym ojcem. "Z czasem stał się relacją opartą na zgodzie i wiem, że mogę nie być jedyną osobą, której się to przydarzyło"- wspominała.

Mackenzie Phillips zszokowała wyznaniem. "Nigdy nie chciał mnie skrzywdzić"

Mackenzie postanowiła zakończyć relację dopiero, gdy po raz drugi zaszła w ciążę. Nie wiedziała bowiem, czy ojcem dziecka był jej ówczesny chłopak, czy ojciec, dlatego też zdecydowała się na aborcję. W tym czasie postanowiła też skończyć z narkotykami. Z Phillipsem skonfrontowała się ponownie, kiedy leżał umierający w szpitalu. Słowa, które skierowała do niego, mogą szokować. "Tato, wiele przeszliśmy (...) Nie byłabym kobietą, którą jestem, gdybym nie była twoją córką i jestem z niej bardzo dumna, niezależnie od mojej przeszłość. Więc chcę, żebyś wiedział, że cię kocham i ci wybaczam" - czytamy na kartach autobiografii aktorki. Po śmierci ojca Mackenzie znów wpadła w szpony nałogu. Powrót do używek doprowadził nawet do tego, że została aresztowana na lotnisku. Nie trafiła jednak do więzienia. Toksyczna relacja mocno odcisnęła się na psychice kobiety. Córka muzyka ciągle usprawiedliwia ojca. "Głęboko wierzę, że gdyby mógł zrobić wszystko inaczej, to by to zrobił. Nigdy nie chciał mnie skrzywdzić" - wyznała w rozmowie z Oprah Winfrey.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.