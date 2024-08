Na początku lipca Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny poinformowali o narodzinach ich córki. "Noelia. Witaj na świecie nasza księżniczko" - napisała wokalistka w opisie pod zdjęciem ze szpitala, na którym zapozowali całą rodziną. Para w 2016 roku stanęła na ślubnym kobiercu, a rok później na świecie pojawił się ich syn, Liam, który niedawno obchodził urodziny. Jak się okazuje, narodziny córki, to nie jedyne duże zmiany w życiu małżeństwa. Wojciech Szczęsny podjął decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. Tak Marina zareagowała na jego decyzję.

Marina Łuczenko-Szczęsna przerywa milczenie. Tak zareagowała na decyzję męża. "Kochamy cię"

Marina Łuczenko-Szczęsna opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis dedykowany swojemu mężowi, Wojciechowi Szczęsnemu. Okazja jest wyjątkowa, bo sportowiec podjął ostatnio decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. Szczęsny podkreślił, że chce skupić się na swojej rodzinie. "Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci: Liamowi i Noelii" - napisał w mediach społecznościowych. Marina w wyjątkowy sposób podsumowała karierę swojego ukochanego. Na początku obszernego wpisu wróciła do początków znajomości z piłkarzem. "Kiedy poznaliśmy się w 2013 roku, nie zdawałam sobie sprawy, jak wygląda życie u boku profesjonalnego piłkarza. Nie wiedziałam również, że będę dzielić życie z legendą polskiej piłki nożnej. To była ogromna przyjemność wspierać cię przez 11 lat twojej wspaniałej kariery! I obserwować jak dojrzewasz piłkarsko, ale przede wszystkim jako człowiek, mąż i ojciec. Dostarczyłeś całej naszej rodzinie niezapomnianych wrażeń i wielkich emocji, za które ci ogromnie dziękujemy" - zaczęła Marina. W dalszej części wpisu wokalistka podkreśliła, że będzie w pełni wspierać ukochanego w podjętej przez niego decyzji, tak, jak robiła to do tej pory.

Dla nas zawsze będziesz bohaterem, a w szczególności dla naszego synka, w którym zaszczepiłeś miłość do piłki nożnej. Tylko najbliższa rodzina zawodników jest w stanie zrozumieć, jakie to jest ogromne poświęcenie, grać na tak wysokim poziomie przez wiele lat. Dlatego wspieramy twoją decyzję, pomimo iż jest nam trochę przykro, że nie będziemy mogli cię więcej podziwiać na boisku. Coś się kończy, ale… dla naszej czwórki dopiero zaczyna. Jesteśmy tym faktem bardzo podekscytowani! Kochamy cię Wojtuś

- napisała na Instagramie.

Tak zareagowano na słowa Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Polały się łzy wzruszenia

Pod wpisem opublikowanym na Instagramie przez Marinę Łuczenko-Szczęsną pojawiły się komentarze nie tylko od wzruszonych fanów piosenkarki, ale także znajomych z branży. "Cudowne to wideo" - napisała Maffashion. "Piękne" - dodała Anna Lewandowska. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem dojrzałej decyzji Wojtka Szczęsnego. "Najbardziej autentyczne małżeństwo pośród całej 'śmietanki'", "Jesteście wspaniali, ta decyzja to też świadectwo charakteru. Kłaniam się", "Liam jest przepięknym chłopcem, a państwo jesteście tak autentyczni, że aż miło patrzeć i tylko brać przykład z waszej miłości, wsparcia i szacunku do siebie" - czytamy w komentarzach.