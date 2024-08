Letnie Igrzyska Olimpijskie trwają w najlepsze. Tegoroczne starcia odbywają się w Paryżu. Polscy siatkarze nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i dzięki wygranemu meczowi ze Słowenią, awansowali prosto do półfinału, a to może jedynie oznaczać, że szanse na zdobycie medalu są coraz większe. Naszych reprezentantów wspierają niezawodni kibice, a najbliżsi, w tym żony czy partnerki. Co prawda, nie wszystkie mogą sobie pozwolić na obecność w Paryżu, nie zmienia to jednak faktu, że ich wsparcie jest nieodzowne. Agnieszka Zatorska zamieściła poruszający wpis w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerwana klątwa! "Kobiety wiodą prym w polskim boksie"

Agnieszka Zatorska z dumą kibicuje mężowi. Tak go dopingowała

Żona Pawła Zatorskiego aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie głównie relacjonuje swoje zawodowe poczynania. Tym razem jednak zrobiła mały wyjątek i poświęciła wpis dedykowany siatkarzowi. Zamieściła zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją uśmiechającą się od ucha do ucha w gabinecie lekarskim. Wygląda na to, że mimo napiętego grafiku Agnieszka Zatorska znalazła chwilę, by rzucić okiem na rozgrywający się mecz. "Wyjątkowo trudno przyjmuje się pacjentów, kiedy twój mąż akurat przełamuje klątwę ćwierćfinału. Ale on dał radę to i ja dałam" - napisała wyraźnie podekscytowana na InstaStories. Opisywaną fotografię możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony. Przypominamy, że półfinały w siatkówce mężczyzn odbędą się 7 sierpnia. Natomiast mecz o 3. miejsce zostanie rozegrany 9 sierpnia, a wielki finał będzie można obejrzeć dzień później. Myślicie, że zobaczymy w nim Biało-Czerwonych? O tym przekonamy się już niebawem.

Agnieszka Zatorska od lat wspiera męża w karierze sportowej. Wypowiada się o nim w samych superlatywach

Agnieszka Zatorska bez wątpienia jest wielką podporą dla męża. Niemal za każdym razem, gdy Paweł Zatorski rozgrywa mecz, na jej profilu pojawia się post dedykowany właśnie dla niego. "Fajnie patrzeć, jak tworzysz historię kochanie i móc ci w tym towarzyszyć. Gość, którego widzicie to przykład tytanowej pracy i poświęcenia dla tego, co robi. Cieszę się, że ta praca przynosi owoce, jest doceniana i w dodatku daje tyle radości kibicom" - napisała w ramach wygranego meczu z USA w wielkim finale Ligi Narodów siatkarzy 2023. ZOBACZ TEŻ: Złoty medalista narzekał na warunki w wiosce olimpijskiej. Poszedł spać do parku.